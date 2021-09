Online Sim e millennials: gli investimenti pensati per i giovani

Online Sim è la piattaforma online d’investimento che si rivolge ad un ampio pubblico, dal piccolo

investitore a chi possiede un grande patrimonio. Dalla persona avanti con gli anni che desidera investire un

capitale significativo fino al giovane che intende semplicemente mettere i primi mattoni per un futuro con

meno “pensieri”. Le proposte di Online Sim sono varie e completamente personalizzabili, in modo da

rispondere alle esigenze di diverse tipologie di investitori. La società propone molteplici soluzioni attivabili

direttamente online, per poter decidere di avviare un investimento quando lo si desidera e per seguire i

propri investimenti in completa comodità.

I giovani e gli investimenti

Essere giovani significa avere davanti a sé ancora gran parte della propria vita; questo non necessariamente porta anche a essere degli sprovveduti, anzi. Negli ultimi anni le proposte lavorative non all’altezza delle esigenze di tanti (più o meno giovani), l’incertezza per il futuro, il timore di non raggiungere “mai” l’età pensionabile hanno portato proprio i millennials a pensare al proprio futuro sin dalle prime esperienze lavorative. Un’offerta versatile e personalizzabile, come quella di Online Sim, consente anche ai Millennials di trovare l’investimento che fa per loro, indipendentemente dal fatto che siano già ben inseriti nel mondo del lavoro, o che siano ancora alle prese con la creazione della propria carriera.

L’investimento perfetto per i Millennials

Effettivamente non esiste un investimento che sia perfetto per un’intera categoria di persone; è però possibile indicare quali sono gli elementi su cui si basano i millennials per scegliere un tipo di investimento. Alcune ricerche hanno mostrato che molti tra coloro che oggi hanno meno di 40 anni tendono a preferire investimenti a breve termine, molto facili da avviare e controllabili attraverso le tecnologie di comunicazione contemporanee. Il livello di rischio non è tra le principali preoccupazioni di chi è giovane, che di solito investe perché è alla ricerca di maggiore indipendenza dalla famiglia di origine e di un modo per assicurarsi un futuro senza problemi, nonostante eventuali cambi di lavoro o battute d’arresto.

Le proposte di Online Sim

Ciò che Online Sim offre è una serie di strumenti facili da utilizzare, disponibili online 24 ore al giorno e costantemente controllabili. Il singolo utente può approfittare delle diverse possibilità d’investimento come meglio crede. Solitamente i giovani tendono a prediligere strumenti quali il Robo Advisor, che consiglia le migliori opzioni di investimento, o anche i cosiddetti portafogli modello. Si tratta di suggerimenti che consentono di dare vita a un portafoglio di investimenti completo e affidabile, costruito sulle esigenze del singolo investitore. Accedendo alla piattaforma è molto semplice rispondere ad alcune domande che vengono proposte per individuare il portafoglio modello più vicino alle proprie necessità, desideri, obiettivi e propensione al rischio. La soglia minima di accesso a questo tipo di servizio è sufficientemente bassa da attirare anche chi ha meno di 40 anni e i più giovani.

Chi sceglie i Piani di Accumulo

Tra gli investimenti particolarmente amati dai giovani vi sono anche i PAC, Piani di accumulo del Capitale. Si tratta sostanzialmente di scegliere uno o più fondi comuni di investimento e di inserirvi periodicamente una piccola quota. In questo modo l’avvio dell’investimento non pesa in modo sostanziale sul budget familiare, ma consente comunque, anche nell’arco di pochi anni, di ottenere somme ragguardevoli. Le quali non sono semplicemente parcheggiate sul conto corrente di famiglia, ma investite in uno o più fondi comuni. Ciò che i Millennials apprezzano in modo particolare dei PAC è la loro flessibilità, visto che ognuno può decidere di versare mensilmente anche somme molto contenute, o più elevate a seconda delle proprie disponibilità. Si può interrompere o riprendere il versamento quando si vuole e modificare anche lo somma che si è disposti ad accumulare. Inoltre, la modalità di accumulo permette di controllare costantemente i rendimenti e di limitare il rischio. Infine le commissioni di sottoscrizione, rimborso e switch sono scontate al 100%, un bel risparmio per un giovane investitore che inizia a costruire il proprio futuro.