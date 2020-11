Onlyfans, come funziona il social senza censura. Ci sono anche Bella Thorne, Valentina Nappi, Malena…

Onlyfans sta facendo registrare una crescita esponenziale grazie anche al lockdown. Il nuovo Instagram senza censura ha raggiunto i 30 milioni di iscritti. Il social network, nato nel 2016, permette di vendere contenuti privati, senza affidarli ad un aggregatore gratuito.

Per registrarsi bastano pochi dati personali: numero di carta di credito e maggiore età (con l’inserimento del documento d’identità). I contenuti sono a pagamento e la tariffa è decisa da chi li mette sul mercato.

Il successo della piattaforma è arrivato con l’adesione dei Vip. Come ad esempio Bella Thorne, che con le sue foto osè ha fatto 2 milioni di dollari in una settimana. Su Onlyfans spopolano anche i veri attori a luci rosse, da Malena a Valentina Nappi, con contenuti esclusivi dei loro backstage.

C’è chi lo sfrutta per beneficienza e altri invece…

C’è anche chi come Michael B. Jordan, nominato da People come “l’uomo più sexy dell’anno”, stia pianificando di sfruttare il proprio corpo per fare beneficenza raccogliendo denaro su OnlyFans. “Tutti i proventi vorrei che andassero ad una scuola da barbiere perché durante la quarantena, sai, ci sono state così tante attività e scuole che hanno chiuso” ha rivelato il protagonista di Black Panther e Creed.

Pare anche che diverse invitate alle feste di Alberto Genovese, l’imprenditore finito al centro di un caso giudiziario, siano state reclutate attraverso questa piattaforma. (fonte LA VERITA’)