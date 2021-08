Onlyfans dice addio ai contenuti sessualmente espliciti: “Nudo? Sì, ma alle nostre regole”

Alla fine è successo, Onlyfans dice addio ai contenuti sessualmente espliciti e da ottobre ci saranno regole più ferree sui caricamenti dei video. Dietro questa svolta, chiamiamola puritana, ci sono in realtà due diversi fattori. Il primo è strettamente etico: evitare che ci possano essere foto e video con dei minorenni. Il secondo è economico: come già accaduto per Pornhub, le banche potrebbero non acconsentire ai pagamenti per alcuni contenuti ritenuti espliciti.

Fondata nel 2016, Onlyfans conta 130 milioni di utenti e un guadagno di più di 5 miliardi di dollari divisi per i suoi creatori. Prima della notizia, le previsioni sul fatturato netto parlavano di un raddoppio dei guadagni in dodici mesi, dagli 1,2 miliardi stimati per il 2021 ai 2,5 miliardi di dollari per il 2022. Numeri che adesso andranno rivisti, probabilmente al ribasso.

Onlyfans, cosa dice l’azienda

“Per assicurare una sostenibilità a lungo termine della piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di fan e creator dobbiamo far evolvere le linee guida dei nostri contenuti“, ha dichiarato la compagnia in una nota ufficiale. “A partire dal 1 ottobre 2021, Onlyfans vieterà la pubblicazione di qualsiasi contenuto che contenga comportamenti sessualmente espliciti. Per garantire la sostenibilità a lungo termine della piattaforma e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti”.

Quali contenuti potranno essere pubblicati su Onlyfans?

L’azienda spiega: “I creator continueranno ad essere autorizzati a pubblicare contenuti contenenti nudità purché siano coerenti con la nostra Politica di utilizzo accettabile. Queste modifiche devono soddisfare le richieste dei nostri partner bancari e fornitori di pagamenti. Condivideremo maggiori dettagli nei prossimi giorni e supporteremo e guideremo attivamente i nostri creatori attraverso questo cambiamento nelle linee guida sui contenuti”.