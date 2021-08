Onlyfans senza contenuti espliciti non preoccupa la stella italiana dell’intrattenimento per adulti, la conturbante Malena. In una intervista esclusiva MOW Magazine spiega cosa si cela dietro alla rivoluzione d’ottobre 2021 su OnlyFans, la nota piattaforma di vendita diretta di contenuti, quasi esclusivamente a luci rosse.

Da ottobre, infatti, verranno vietati i contenuti sessualmente espliciti, mentre saranno ancora ammessi i video e le foto di nudo, in attesa della nuova piattaforma televisiva del colosso digitale.

OnlyFans senza contenuti espliciti, la vera notizia secondo Malena

La solare Malena, star del cinema internazionale per adulti e “musa” del noto attore, regista e produttore mondiale Rocco Siffredi, racconta al magazine lifestyle di AM Network: “OnlyFans lancia la sua App scaricabile su tutti gli Smartphone, si chiama OFTV, questa è la vera notizia”, aggiungendo inoltre di essere già in linea con le linee gu

ida di ottobre.

La piattaforma OnlyFans ha reso qualsiasi content-creator un protagonista della vendita di esplicita pornografia “casalinga”, attraverso il social network: “Io, per esempio, ho da sempre una bacheca solo con foto di nudo, in linea con le normative – spiega Malena – Lavoro a livello professionale con il sesso e utilizzo Onlyfans per far vedere foto ammiccanti, ma senza atti sessuali espliciti. Il problema è per chi non aveva una propria arte”.

Malena su OnlyFans: “I problemi li avranno i non professionisti”

L’affascinante attrice, nata nel 1986 a Gioia del Colle (BA), pone infatti l’accento sulle differenze tra i noti professionisti dell’intrattenimento per adulti e le interpreti di pornografia amatoriale sulla piattaforma.

“Penso che Onlyfans sia stato invaso da persone che non hanno nulla a che fare con qualcosa che riguarda quest’arte, in qualsiasi campo. È questo il vero problema”, spiega Malena.

E aggiunge che Onlyfans “si è riempito di non professionisti, ma il problema non sussiste per i professionisti dell’adult system. È chiaro che se la parrucchiera, per avere visibilità o racimolare qualche extra, pubblica contenuti molto espliciti e da ottobre non potrà più farlo non è un mio problema. Io l’ho sempre utilizzato come il mio “giardino segreto”, senza condividere sesso esplicito, ma solo per condividere alcuni momenti intimi”.