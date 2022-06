Ora è possibile trasferire le chat di Whatsapp da Android ad iPhone: ecco come fare

Apple ha deciso di effettuare un aggiornamento significativo dell’applicazione “Move to iOS” introducendo una nuova funzione capace di risolvere una problematica che molti utenti avevano lamentato. D’ora in avanti infatti sarà possibile trasferire le chat di Whatsapp da uno smartphone Android ad uno Apple. Mark Zuckerberg, presidente e A.D. di Meta ha così presentato la novità: ”Stiamo aggiungendo a WhatsApp la possibilità di passare in modo sicuro da un telefono all’altro e di trasferire la cronologia delle chat, le foto, i video e i messaggi vocali tra Android e iPhone mantenendo la crittografia end-to-end. Si tratta di una funzione molto richiesta. L’anno scorso abbiamo lanciato la possibilità di passare da iPhone ad Android e ora abbiamo aggiunto anche Android ad iPhone”.

Vedremo nel dettaglio, grazie al supporto degli esperti di MisterGadget.Tech, in che modo migrare le chat di Whatsapp da Android ad iPhone.

Trasferire conversazioni, foto e video da Android ad iPhone gratis

Era da tempo che gli utenti richiedevano un servizio completo, che tra le varie cose, consentisse di trasferire anche le chat di Whatsapp da Android ad iPhone. Sinora infatti lo spostamento di documenti tra dispositivi su piattaforme diverse poteva essere realizzato solo con l’ausilio di applicazioni esterne, costose, poco performanti (nessuna offriva la possibilità di migrare le chat di Whatsapp) e con una serie di aspetti legati alla privacy poco trasparenti.

Partendo da questi presupposti, è facile immaginare che la nuova versione di “Move to iOS” verrà accolta in modo molto favorevole da tutti coloro che si ritrovano a voler cambiare telefono passando da uno smartphone Android ad

un iPhone. L’unica problematica che anche la nuova versione non risolve è quella relativa alla migrazione delle chat di Whatsapp Business, che per il momento non è compresa nell’update.

Come trasferire le chat da Android ad iPhone

Gli utenti che vorranno effettuare la migrazione dei file e delle chat da Android ad Apple dovranno innanzitutto installare “Move to iOS” scaricandolo dal Play Store. Aprendo l’app, l’utente avrà a disposizione una schermata riassuntiva di tutti i file trasferibili e dovrà semplicemente selezionare quelli da lui desiderati. Il tempo impiegato per il trasferimento sarà diverso a seconda della quantità e della pesantezza dei file selezionati.

Per poter accedere alle nuove potenzialità sarà necessario aver aggiornato l’app alla sua versione più recente e utilizzare la modalità beta. Non solo: le nuove funzionalità saranno disponibili a tutti solamente una volta terminato il periodo di prova. Fino a quel momento solo un numero limitato di utenti potrà sfruttare a pieno le risorse dell’app.

E’ possibile trasferire le app gratuite da Android ad iPhone

L’ultimo aggiornamento di “Move to iOS” offrirà infine ai nuovi utenti Apple un’altra funzione molto utile: le persone potranno effettuare comodamente la migrazione di app, con relativi dati al seguito. Una funzione dunque estremamente completa, capace di soddisfare ogni esigenza. Per coloro che invece hanno l’esigenza opposta, ovvero quella di trasferire i propri contenuti di WhatsApp da iPhone verso Android, l’unica soluzione completa e gratuita oggi disponibile è quella di Samsung, grazie all’applicazione Smart Switch. Chi vuole passare da iPhone a Samsung, semplicemente installare l’applicazione su entrambi i cellulari e seguire le istruzioni.

La semplificazione dei processi di migrazione tra Android e il mondo di Apple sono un passaggio fondamentale per offrire più libertà ai consumatori: questa è la direzione che l’Europa vuole intraprendere nel mondo della tecnologia, per evitare i cosiddetti “recinti chiusi”, che si traducono in una minore flessibilità dei sistemi e in una sorta di costrizione per gli utenti. La strada da fare è ancora lunga, ma quello che raccontiamo oggi è un passo importante.