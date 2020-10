Elezioni Ordine dei giornalisti: via libera del governo al voto elettronico 

Ordine dei giornalisti, via libera del governo al voto elettronico per il rinnovo degli organi territoriali: la misura è presente nel decreto Ristori

Il governo dà il via libera al voto elettronico alle elezioni per il rinnovo degli organi territoriali dell’Ordine dei giornalisti. La misura è prevista nel decreto Ristori.

All’articolo 31 del provvedimento si prevede espressamente che “le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell’ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della Giustizia”.

In questo i circa 107 mila giornalisti italiani, tra pubblicisti e professionisti, non saranno chiamati alle urne l’8, il 15 e il 22 novembre per rinnovare i consigli regionali e nazionali.

L’appello del presidente dell’Odg, Carlo Verna

Il governo ha dunque raccolto l’appello del presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, che ad AdgInforma.it aveva detto: “Il governo deve assumersi le proprie responsabilità. Decidano se questo voto si può fare o meno”.

Verna ha quindi convocato l’esecutivo dell’Odg per martedì 3 novembre. Dovrà quindi fissare una nuova data per le urne e organizzare in 90 giorni un voto telematico.

Le date previste

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali (ad eccezione del Molise che ha già votato) sono state convocate per domenica 8 novembre in prima convocazione, domenica 15 novembre in seconda convocazione e, per l’eventuale ballottaggio, domenica 22 novembre.

Ma il 3 novembre Verna deciderà la soluzione migliore per un voto in sicurezza nonostante il coronavirus. (Fonti: AdgInforma, Giornalisti Italia)