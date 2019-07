Oscar Giannino addio Radio24, lo sfogo: “Ora uso le parolacce…”

ROMA – Oscar Giannino e lo sfogo alla vigilia dell’addio a Radio 24. Giovedì pomeriggio, durante la puntata de La versione di Oscar Oscar Giannino ha iniziato a congedarsi dal suo pubblico. Sono gli ultimi giorni per Giannino a Radio24, dopo dieci anni dal suo esordio in radio è arrivato il momento dell’addio per il giornalista economico negli studi radiofonici dell’emittente di Confindustria.

Da settimane infatti si dice che a Giannino non è stato rinnovato il contratto per il prossimo anno. Dal palinsesto spariranno I conti della Belva (condotto con Mario Seminerio), 24 mattino Morgana e Merlino (con Maria Latella) e la Versione di Oscar. In molti si sono mobilitati per chiedere il rinnovo del contratto al grido di #IoStoConOscar.

Ma la Rai per ora non sembra voler cambiare idea. E proprio per questo Giannino in chiusura di trasmissione ha fatto un lungo intervento sul modo in cui lo Stato spende i soldi degli italiani e commentando “uso le parolacce, le uso finalmente, perché dopodomani non mi sentirete più”. Giannino “alla penultima giornata qui dentro” ha fatto sapere di essere “eternamente grato ai suoi ascoltatori”. (Fonte Radio 24).