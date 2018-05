SIRACUSA – “La costituzione di parte civile nel processo a carico di Francesco De Carolis per minacce di morte e tentata violenza aggravata dal metodo mafioso nei confronti del giornalista Paolo Borrometi, costretto a vivere sotto scorta, non è soltanto un atto dovuto, ma anche e soprattutto un messaggio chiaro a quanti pensano di poter chiudere la bocca ai cronisti con la minaccia e con la violenza”. Lo afferma, in una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana.

La Fnsi prosegue spiegando di aver scelto di essere al fianco di Paolo Borrometi, assistita dagli avvocati Francesco Paolo e Roberto Eustachio Sisto, “in questo processo in corso a Siracusa, e al fianco di altri colleghi minacciati nei processi a carico dei loro aggressori perché chi colpisce un cronista colpisce il diritto dei cittadini ad essere informati. Quella delle minacce ai giornalisti, siano esse messe in atto con la violenza o con metodi più subdoli, come le querele bavaglio, è diventata una vera e propria emergenza che le istituzioni sono chiamate ad affrontare mettendo adottando efficaci misure di contrasto”.