ROMA – La norma sull’obbligo di contraddittorio tra opinionisti in campagna elettorale si applica solo a format tematici, cioè a programmi nati per occuparsi di un argomento specifico. A chiarirlo è l’Autorità garante per le Comunicazioni, dopo le polemiche sulla regola prevista nel regolamento sulla par condicio, che ha provocato la levata di scudi di conduttori e opinionisti tv, suscitando non pochi dubbi sulla sua applicabilità.

E la Federazione nazionale della stampa, sindacato dei giornalisti italiani, plaude alla precisazione dell’Agcom: “Ringraziamo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la tempestiva precisazione che dirada alcuni dubbi. Resta però il vizio genetico del regolamento che non avrebbe dovuto specificamente individuare il giornalista come un soggetto che sceglie a priori di sostenere una tesi essendo il giornalista tenuto per legge al rispetto della verità che può e deve anche dinamicamente percepire”, affermano, in una nota, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, e il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso.

Secondo la disposizione Agcom, “è indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l’intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali”. L’Autorità non ha fatto altro che riprendere il testo già presente nella delibera, valida solo per la Rai, messa a punto dalla Commissione di Vigilanza per le politiche del 2013 e riproposta senza modifiche in quella approvata alcuni giorni fa.