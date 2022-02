PHD – agenzia media, di comunicazione e marketing di Omnicom Media Group, Associata UNA – da sempre pioniera dell’innovazione in ambito digital, in partnership con Zeotap annuncia l’avvio di una serie di test cookieless su formati video e Display, anticipando di due anni la fine dei cookie di terza parte su Chrome già annunciata da Google.

Le campagne live, erogate cross-client su diversi settori merceologici, sono state lanciate utilizzando l’ID+, la soluzione di identità universale di Zeotap, che ha permesso di raggiungere la target audience di riferimento senza l’aiuto di cookie di terze parti o MAIDs (Mobile ad IDs), anche in ambiente Safari, Firefox e Microsoft.

ID+, la soluzione di identità universale di Zeotap

ID+ di Zeotap è una soluzione ID universale identifier-agnostic e consente a inserzionisti ed editori di lavorare su strategie di “identity resolution” su larga scala in un mondo senza cookie e incentrato sulla privacy. Lanciato nel 2019 in supporto alla Customer Data Platform globale di Zeotap, ID+ è progettato su quattro principi fondamentali: indipendenza, semplicità, interoperabilità e conformità alle norme della privacy, ed è costruito attorno ad una Identity Graph deterministica, oggi la più ricca d’Europa.

PHD ha utilizzato l’universal identifier di Zeotap sulle properties di Italiaonline, la principale internet company italiana: un partner fondamentale per sviluppare l’ID solution di Zeotap in Italia.

Attraverso la SSP di Index Exchange, i segmenti di audience deterministici attivati, che mostrano una buona reach in termini di profili utente (diversi milioni di profili unici), sono stati costruiti segmentando gli utenti per poi associare una mail anonima connessa a un consenso esplicito dato all’editore e presente nella Identity Graph di Zeotap.

Stefano Forcinetti, Head of Programmatic di PHD

Stefano Forcinetti, Head of Programmatic di PHD Media Italia, commenta così: “Stiamo seguendo con grande attenzione gli sviluppi del mercato sul tema cookieless, per questo siamo stati tra i primi a muoverci con test estesi che portassero all’adozione di modelli di targeting sempre più efficaci e privacy compliant. I risultati registrati finora, molto incoraggianti sia in termini di reach che di performance, ci dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta.

La soluzione ID+ di Zeotap ci ha permesso di ampliare la gamma di soluzioni cookieless offerte dall’agenzia massimizzando il valore delle campagne dei nostri clienti grazie a un prodotto scalabile, one-to-one, che pone privacy e dato al primo posto”.

Florian Lichtwald, Managing Partner e Chief Business Officer di Zeotap

“PHD Media è la prima agenzia media nel mercato italiano che si affida a una soluzione ID puramente cookieless per ottenere una campagna addressable (one to one) e conforme alla privacy. È fantastico vedere inserzionisti abbracciare il futuro ed assumere il ruolo di pionieri dell’innovazione del marketing digitale “, commenta Florian Lichtwald, Managing Partner e Chief Business Officer di Zeotap.

Carmine Laltrelli, Adv Tech Director di Italiaonline

Carmine Laltrelli, Adv Tech Director di Italiaonline dichiara: “Italiaonline è impegnata già da tempo nell’offrire soluzioni pubblicitarie centrate sulle persone e la partnership con Zeotap è un elemento importante nello sviluppo di identity solutions.

Con questo approccio crediamo che l’evoluzione del mercato in ottica cookieless possa rendere tutto l’ecosistema dell’advertising più sostenibile e vantaggioso, sia per gli investitori, sia per gli utenti.”