Poste Italiane, arrivano su YouTube i tutorial per imparare ad usare le App

Come prenotare dal cellulare un appuntamento all’Ufficio Postale evitando i tempi di attesa. Come fare un bonifico o una ricarica telefonica. Come bloccare momentaneamente la propria carta, come disporre un bonifico.

Poste Italiane, su YouTube l’app che spiega i servizi

Poste Italiane ha una amplissima gamma di servizi che mette a disposizione dei suoi oltre 35 milioni di clienti. Per farlo utilizza la rete degli uffici postale, il call center, il sito poste.it e le App. Utilizza anche le applicazioni per Smartphone scaricate oltre 65 milioni di volte.

Ora l’Azienda, proprio per promuovere la digitalizzazione del Paese ed essere sempre più vicina alle esigenze dei propri clienti, mette a disposizione sul proprio canale Youtube uno spazio dedicato ai tutorial. Spazio che servirà ad insegnare ai cittadini a usare i servizi digitali di Poste Italiane.

Cosa si può fare con le tante App di Poste Italiane

Con le App di Poste Italiane si possono, infatti, fare una serie di operazioni. Dal prendere un appuntamento con l’Ufficio Postale al fare un bonifico. Dalla ricarica del telefono, alla possibilità di adattare perfettamente le carte alle proprie esigenze a molto altro ancora.

I video tutorial sono realizzati dalla redazione del TGPoste, il telegiornale in onda ogni giorno su poste.it. I filmati insegnano con esempi pratici e semplici a usare le applicazioni di Poste Italiane e altri servizi digitali nella quotidianità. Accedere ai video è semplice. Basta andare sul canale Youtube di “Poste Italiane” e quindi scegliere la Playlist “le App di Poste Italiane”.