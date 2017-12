Poste Italiane e il francobollo che festeggia i 70 anni della Costituzione

ROMA – Un francobollo per festeggiare il 70° “compleanno” della Costituzione della Repubblica italiana, promulgata il 27 dicembre del 1947. L’iniziativa è del Ministero dello Sviluppo economico che ha voluto ricordare il solenne anniversario della Carta Costituzionale con un’emissione di un francobollo celebrativo che sarà come sempre distribuito da Poste Italiane.

Il francobollo, del valore di 0,95 euro, è stato presentato ufficialmente il 27 dicembre nel corso di una cerimonia a Palazzo Giustiniani, alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, e della Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina. La grafica del francobollo celebrativo riproduce il momento in cui il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, firma a Palazzo Giustiniani l’atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Al suo fianco sono ritratti il Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, e il Presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, con una tiratura di quattrocentomila esemplari. Il bozzetto è stato curato da Maria Carmela Perrini. In occasione del primo giorno di emissione Poste Italiane ha realizzato un annullo speciale disponibile presso Spazio Filatelia di piazza San Silvestro a Roma. Per l’occasione Poste Italiane ha realizzato un Folder filatelico in tiratura limitata di 8000 pezzi che raccoglie in un elegante confezione il Foglietto filatelico, una Cartolina e una maxi busta entrambe affrancate con l’annullo speciale del primo giorno di emissione. I prodotti filatelici e i francobolli sono disponibili presso gli uffici postali, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito Internet poste.it.