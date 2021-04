Poste Italiane, l’app NoidiPoste premiata all’evento “Intranet Italia Champions”. Poste Italiane è stata premiata nell’ambito di “Intranet Italia Champions”, l’evento annuale promosso e organizzato da Intranet Management e Ariadne Digital.

E dedicato alle iniziative e alle funzionalità più innovative introdotte attraverso le intranet aziendali. Nell’edizione di quest’anno una giuria di esperti italiani ed internazionali ha scelto 5 progetti – tra i 30 in gara – che si sono distinti in quattro categorie.

Poste Italiane, l’app NoidiPoste premiata all’evento “Intranet Italia Champions”

Qualità dei contenuti, applicazioni, spazi social e design. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta oggi in modalità online, Poste Italiane è stata premiata nella categoria “Applicazioni e Servizi Online” per l’app NoidiPoste.

Come osservano gli organizzatori del premio, “rappresenta il vero touch point unico del dipendente con l’azienda. Implementando da mobile una serie di servizi e processi; un’app personalizzabile e inclusiva, già proiettata nel futuro”.

L’app NoidiPoste – promossa dal top management aziendale nell’ambito delle iniziative per aumentare il coinvolgimento e il senso di appartenenza – collega in modo semplice e veloce i dipendenti di Poste Italiane che operano su tutto il territorio nazionale.

Consente di visualizzare, in modalità personalizzata, le ultime notizie sulle attività dell’azienda. E guardare, in diretta streaming oppure on demand, le edizioni quotidiane del TGPoste.

Permette inoltre di accedere, anche in mobilità, a servizi come la gestione di ferie, malattie e trasferte. La visualizzazione del saldo dei ticket restaurant, la consultazione della rubrica, dei social aziendali, del cedolino e della piattaforma welfare.

O ancora la prenotazione di visite specialistiche presso il centro medico dedicato ai dipendenti di Poste Italiane. L’app NoidiPoste è anche il frutto dei feedback espressi dai dipendenti attraverso numerose “survey” che hanno contribuito nel tempo al rilascio delle nuove funzionalità. L’accesso è stato di recente esteso anche alla vasta platea dei pensionati.