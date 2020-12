Poste Italiane servizi on line down oggi 15 dicembre: sito e app sono fuori uso (Foto Ansa)

Poste Italiane, servizi on line down oggi martedì 15 dicembre. Dopo il clamoroso caso del down di Google di ieri, oggi è la volta di un Poste Italiane down: da questa mattina, i servizi online (sito e app) sono fuori uso, come si può vedere dal monitor di Down Detector.

Il down dei servizi online di Poste Italiane si sta facendo sentire da questa mattina, concentrandosi soprattutto nelle grandi aree urbane italiane. I malfunzionamento è diffuso in tutta la penisola, ma si concentra soprattutto intorno alle aree metropolitane.

Google down in Italia e in diverse parti del mondo

Ieri con Google down sono crashati diversi servizi: non funzionano più Gmail, Google Drive e la piattaforma video di YouTube. Salta pure la Didattica a distanza (Dad). Numerosi utenti, come spesso accade in questi casi, si sono riversati su Twitter per segnalare i disservizi.

Un down così distribuito su tutti i server Google non si era mai visto. Non funziona più neppure Google Play, dal quale è possibile scaricare le app per Android.

Il malfunzionamento ha interessato i servizi di Google su scala globale. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom.

Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa, Asia, Canada, Australia, Sud Africa, America Centrale e del Sud. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown. (Fonte Ansa).