Poste Italiane servizi on line down oggi 15 dicembre: sito e app sono fuori uso (Foto Ansa)

Poste Italiane, servizi on line down oggi martedì 15 dicembre. Dopo il clamoroso caso del down di Google di ieri, oggi è la volta di un Poste Italiane down: da questa mattina, i servizi online (sito e app) sono fuori uso, come si può vedere dal monitor di Down Detector.

Il down dei servizi online di Poste Italiane si sta facendo sentire da questa mattina, concentrandosi soprattutto nelle grandi aree urbane italiane. I malfunzionamento è diffuso in tutta la penisola, ma si concentra soprattutto intorno alle aree metropolitane.