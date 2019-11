Poste Italiane, comunicazione trasparente: è nella Top 10 del Webranking Europe

ROMA – Poste Italiane ottiene un nuovo riconoscimento per la qualità e la trasparenza della propria comunicazione corporate sul web entrando nella Top 10 della classifica Webranking Europe 2019-2020. La ricerca analizza i siti corporate delle prime 500 aziende europee per capitalizzazione in Borsa, giudicandone la corretta diffusione delle notizie finanziarie, la corporate governance, le politiche di sostenibilità e la soddisfazione delle aspettative di tutti gli stakeholder.

Il riconoscimento ottenuto da Poste Italiane nel Webranking 2019-2020 dimostra ancora una volta l’attenzione che l’azienda rivolge alla trasparenza informativa e ai valori di sostenibilità e responsabilità sociale. Nel Webranking Europe 2019-2020 il portale www.posteitaliane.it si colloca in nona posizione assoluta avanzando di otto gradini rispetto alla graduatoria 2018. Ancora più imponente è il balzo in graduatoria del portale www.posteitaliane.it che guadagna ben 256 posizioni se si prende in esame la classifica Webranking Europe 2016.

La ricerca è realizzata da Comprend in collaborazione con Lundquist, società specializzata nella consulenza strategica su comunicazione web, Csr, social media e reputazione aziendale. All’interno della Top Ten il portale www.posteitaliane.it si classifica al secondo posto assoluto in ambito finanziario/assicurativo. La classifica viene stilata dopo uno stress test sulle candidate che prende in considerazione 200 focus e si basa su un sondaggio condotto su un campione di circa 500 stakeholders tra cui analisti, investitori, giornalisti economici.