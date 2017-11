ROMA – Workshop gratuito di Poste Italiane per insegnare a bambini e ragazzi come costruire da soli il loro primo videogioco. Alla Maker Faire di Roma di quest’anno sarà presente un intero spazio dedicato a bambini e ragazzi che vogliono imparare il “coding”, l’arte di creare pagine web e molto altro tramite stringhe di codice in linguaggi macchina.

Tutti i bambini tra i 7 e gli 11 anni e i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni potranno prendere parte all’iniziativa imparando e soprattutto mettendo le mani in pasta. Attraverso Poste Coding Generation, i partecipanti sperimenteranno Scratch, un programma di coding che consente di elaborare storie interattive, giochi, animazioni e molto altro ancora.

Gli studenti potranno così imparare a costruire da soli il loro primo videogioco, esprimendo e sviluppando le loro idee attraverso la tecnologia in un mondo sempre più digitale. Questo singolare e divertente workshop si terrà nel padiglione numero 4, uno spazio tutto dedicato agli “Young Makers”.

Tramite il workshop Poste Italiane intende far approcciare i giovanissimi appassionati di informatica al mondo in cui andranno a operare una volta diventati più grandi. Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere che mette al centro dell’attenzione le capacità digitali di una generazione che è di fatto nata con dispositivi informatici di varia natura in mano e che è in grado, già in tenera età, di avere semplici ma geniali idee. Il futuro passa soprattutto per le mani delle nuove generazioni e Poste Italiane, tramite Poste Coding Generation, dimostra di non essere affatto indifferente alla questione.

Questi gli orari:

MATTINA

Ore 11:00 – 12:00 per età comprese tra i 7 e i 10 anni

Ore 13:00 – 14:00 per età comprese tra gli 11 e i 14 anni

POMERIGGIO

Ore 15:00 – 16:00 per età comprese tra i 7 e i 10 anni

Ore 17:00 – 18:00 per età comprese tra gli 11 e i 14 anni

Visto che si attende una partecipazione massiccia all’evento, si potrà dare conferma della propria partecipazione indicando allo stesso tempo il numero di partecipanti all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure telefonando al numero 3331005697.

Il numero dello stand Poste Italiane è 4.B.02 di fronte all’info point del padiglione. Si consiglia di entrare dall’ingresso EST e di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo in modo da raggiungere il padiglione e lo stand con facilità.