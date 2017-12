Precariato e sicurezza: incontro categorie giornalisti con Minniti e Gentiloni

ROMA – È fissato per domani mattina, alle ore 10, l’insediamento del Coordinamento per la sicurezza dei giornalisti voluto dal ministro dell’Interno, Marco Minniti, per monitorare il fenomeno delle minacce ai cronisti e mettere a punto le necessarie misure di tutela.

Del Coordinamento fanno parte la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Ordine dei Giornalisti, i cui vertici saranno ricevuti al Viminale dal ministro Minniti.

Alle ore 12, invece, il Coordinamento degli enti della categoria – FNSI, Ordine dei Giornalisti, Inpgi, Casagit e Fondo di previdenza complementare – sarà ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. L’incontro è stato convocato dal premier all’indomani della manifestazione pubblica promossa da FNSI e Cnog sul tema “Libertà precaria, lavoro precario, vite precarie”.