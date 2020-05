NEW YORK – Per la prima volta i premi Pulitzer per il giornalismo è stato consegnato in diretta YouTube per via dell’emergenza coronavirus.

Corruzione aziendale, interferenze elettorali della Russia di Vladimir Putin, violenza sessuale e l’eredità della schiavitù sono i temi al centro delle inchieste giornalistiche che hanno fatto vincere a testate e reporter americani.

Ad annunciare i prestigiosi riconoscimenti è stata, dal salotto di casa, l’amministratrice dei premi Dana Canedy.

“In tempi difficili come i nostri è più importante che mai far capire che il giornalismo non si è mai fermato nonostante coordinati sforzi di sabotare il loro lavoro”, ha detto.

I premi sono una tradizione dal 1917, l’anno prima dello scoppio della pandemia spagnola, come ha fatto notare la Canedy.

I premi del Pulitzer essere annunciati quest’anno il 20 aprile, ma il coronavirus ha costretto al rinvio.

Premi Pulitzer 2020, i vincitori

Tra le inchieste premiate quest’anno, il New York Times ha vinto nella sezione affari internazionali con servizi sulle interferenze in politica estera della Russia di Putin culminati nelle elezioni americane del 2016.

Il Washington Post ha vinto la medaglia per aver puntato i riflettori sugli effetti del cambiamento climatico.

E sempre al Times è andato un premio nella sezione considerata più prestigiosa.

Il quotidiano ha vinto il premio per il giornalismo investigativo, per la maxi-inchiesta sulle irregolarità nell’industria dei taxi di New York.

Nella categoria “interni”, il Pulitzer è andato al Seattle Times per aver smascherato le scorciatoie adottate dalla Boeing nella produzione del B-737 Max, il jet protagonista di due catastrofiche tragedie del volo nel 2019.

La Reuters ha vinto per la fotografia con le immagini delle manifestazioni di Hong Kong.

Il New Yorker per la satira politica con la copertina che raffigura l’Attorney General William Barr e il capo del Senato Mitch McConnell che lustrano le scarpe a Donald Trump.

Premi anche per le arti: il Pulitzer per la Musica è andato a Anthony Davis per “Central Park Five”.

Colson Whitehead è stato premiato per il romanzo Nickel Boys nella categoria “fiction”. (Fonti: ANSA, YouTube)