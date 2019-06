ROMA – Un premio giornalistico intitolato a Mimmo Cándito. L’idea di istituirlo è venuta a colleghi, amici e familiari dopo la scomparsa dello storico inviato di guerra de La Stampa, editorialista, scrittore, docente universitario del Linguaggio giornalistico. Mimmo Cándito è stato ed è tuttora, un esempio per chi si vuole avvicinare a questo mestiere. Questo progetto, infatti, vuole incoraggiare e sostenere i professionisti della comunicazione a lavorare secondo il suo operato.

Indire un premio a suo nome significa richiamare alcune linee guida a cui i concorrenti dovranno ispirarsi: indipendenza nella ricostruzione e nella rappresentazione dei fatti; competenza necessaria per interpretarli e collocarli in un contesto storico, geografico, e culturale; valorizzazione di un impegno per la comprensione del mondo, i nessi e conseguenti condizionamenti della e sulla realtà italiana, rendendoli intellegibili a chi legge.

Scopo sarà quello di premiare chi ha dato prova di sapersi più avvicinare a una o più caratteristiche qui evocate attraverso contributi a media in lingua italiana di ogni tipo (giornali, riviste, radio e televisione, la rete). Sia attraverso il lavoro sul campo (la specialità di Mimmo), sia attraverso la cronaca, l’analisi e il commento riguardante il mondo che ci circonda e che ci condiziona.

Non un premio alla carriera, ma la valorizzazione di un impegno di nuovi o anche collaudati attori mediatici che si susseguono di anno in anno. Ne potrebbe risultare uno stimolo alla conquista di nuovi spazi di libertà, di una maggiore professionalità specialistica del giornalismo italiano; un contributo al suo rinnovamento, incoraggiando nuovi apporti in primo luogo attraverso la qualità dei suoi partecipanti.

E’ stata realizzata una campagna crowdfunding. Un piccolo sforzo da parte di chi crede nell’impegno e nell’importanza del mestiere del giornalista. Chi donerà 100 euro o oltre, riceverà un abbonamento annuale in pdf de L’Indice dei Libri del Mese, di cui Mimmo è stato Direttore dal 2001.

Modalità e tempistica del Premio e delle candidature

L’Associazione Mimmo Cándito, in collaborazione con la rivista “L’Indice dei libri del mese”, bandisce la prima edizione del concorso giornalistico per testi attinenti a temi di politica internazionale e per progetti d’inchiesta sul campo di analogo contenuto. Possono partecipare giornalisti professionisti, pubblicisti, collaboratori di ogni genere di testata, blogger, free lance, titolari e allievi di master in giornalismo in cerca di occupazione.

I testi formulati in lingua italiana possono essere cartacei, on line, radiofonici e/o televisivi, pubblicati o diffusi in qualsiasi sede (giornali, riviste, on line, trasmissioni radiofoniche o televisive). Poiché saranno attribuiti due premi annuali distinti, sono previste modalità alternative di partecipazione:

1 – per quanto riguarda la partecipazione al Premio “Opera di inchiesta” relativo ai testi si concorre inviando uno o più contributi pubblicati o mandati in onda tra il 15 gennaio e il 30 settembre 2019.

2 – per quanto riguarda il Premio “Progetto di inchiesta” si concorre inviando il medesimo, con la specificazione dell’argomento, luogo o luoghi di inchiesta, itinerari e mezzi di trasporto, preventivo di spesa che comunque non dovrà superare i 3.000 euro per quanto riguarda l’impegno del Premio. Il reportage verrà pubblicato in evidenza sul sito www.premiomimmocandito.org. L’autore sarà comunque libero di diffondere il suo lavoro citando in calce il Premio.

3 – Tale documentazione deve essere inviata al sito www.premiomimmocandito.org ove si troveranno specificate ulteriori istruzioni ai fini della validità dell’iscrizione medesima.

4 – Il Premio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. L’accettazione di un testo è in ogni caso prerogativa insindacabile del Premio.

5 – Ogni partecipante avrà il diritto di ricevere una scheda di valutazione di quanto presentato.

6 La partecipazione comporta il versamento di una quota di iscrizione di 25 euro oppure di 40 euro comprendente l’abbonamento annuale in pdf alla rivista “L’Indice dei libri del mese”. La ricevuta del pagamento della quota di iscrizione dovrà essere inviata in forma digitale. Le modalità di versamento ed invio della ricevuta si trovano sul sito www.premiomimmocandito.org, alla sezione Iscrizioni.

7 – La partecipazione comporta la compilazione di un modulo di iscrizione. Il modulo si trova sul sito citato, sempre alla sezione Iscrizione.

8 – Le opere e/o i progetti dovranno essere inviati al medesimo sito a partire dal 15 maggio e non oltre il 15 ottobre 2019.

9 – Saranno ammesse al giudizio della Giuria le opere selezionate dal Comitato di lettura dell’Associazione. La rivista “L’Indice dei libri del mese” si riserva la facoltà di pubblicare un estratto o una sintesi dei testi presentati.

10 – La Giuria è composta da tre membri scelti dai promotori del Premio. La Giuria designerà l’opera prescelta, al cui autore sarà attribuito un premio di 1000 euro, nonché il progetto che sarà sostenuto in misura non superiore a 3000 euro. Potranno essere individuati altri due testi per una menzione.

11 – I nomi dei finalisti saranno resi pubblici non meno di dieci giorni prima della cerimonia di premiazione. L’esito del concorso sarà reso noto in coincidenza con la premiazione stessa mediante un comunicato stampa, la pubblicazione sul sito e sulla rivista “L’Indice dei libri del mese”.

12 – La data e il luogo della premiazione saranno pubblicati sul sito con congruo anticipo.

13 – Nel caso in cui per ragioni tecniche, organizzative o di forza maggiore non fosse possibile, in tutto o in parte lo svolgimento del Premio, secondo le modalità previste, l’Associazione prenderà gli opportuni provvedimenti e ne darà comunicazione.

14 – La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente bando.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: mimmo@premiomimmocandito.org.