ROMA – L’Ordine dei Giornalisti del Lazio, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa, USIGRAI, Articolo 21 e Giulia Giornaliste, il prossimo 27 novembre consegnerà i premi della prima edizione di “Tania Passa – Cronache del femminicidio”. Si tratta di un premio giornalistico organizzato in memoria di Tania Passa, giornalista di Articolo 21 morta giovanissima per un cancro.

Cinque i premiati: Martina Castigliani del “Fatto Quotidiano” per la categoria “Carta stampata e web”; Antonio Crispino del Corriere della Sera per la categoria “Video”; Ambra Orengo e Marco Procopio dell’Espresso per la categoria “Articolo 21”; Giulia Bosetti e Riccardo Iacona di “Report” per la categoria “Giulia Giornaliste”.

All’evento parteciperanno anche Silvia Resta, Vincenzo Vita, Beppe Giulietti, Paola Spadari, Luisa Betti Dakli, Alessandra Mancuso, Monica Pietrangeli, Silvia Garambois, Marina Cosi, Monica Andolfatto e Stefano Corradino.

La premiazione si svolgerà martedì 27 novembre, dalle 9 alle 15, presso la sala “Tobagi” nella sede della Federazione Nazionale della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele II a Roma.

Ecco la locandina dell’evento: