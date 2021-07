La notizia che gli appassionati aspettavano è finalmente arrivata, secondo quanto dichiarato da Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment ai microfoni di GQ, nei prossimi mesi la disponibilità della PlayStation 5 dovrebbe aumentare, con la casa giapponese pronta ad incrementare la produzione.

E se l’interrogativo su quando si potrà acquistare l’ultima, potentissima console brandizzata Sony trova così una risposta, ancora molti dubbi aleggiano attorno alle differenze tra la “classica” PlayStation 5 e la PS5 Digital Edition.

In questo articolo entreremo nel merito dell’argomento, con tutti i dettagli di cui hai bisogno per scoprire la nuova PlayStation 5.

Qual è la differenza tra PlayStation 5 e Digital Edition?

La differenza più importante tra PlayStation 5 e PS5 Digital Edition è legata al lettore dischi, con la seconda priva dell’unità Ultra HD Blu Ray (fino a 100GB per disco) regolarmente presente nella prima.

Ma cosa significa? Per giocare con la PS5 o guardare un film, si procede esattamente come si faceva con le piattaforme precedenti: si inserisce il disco nell’apposito lettore e il gioco è fatto. Al contrario, la PS5 Digital Edition fa girare le risorse in maniera digitale senza adoperare l’unità disco.

I possessori della console PS5 Digital Edition possono acquistare i propri titoli preferiti dal PlayStation Store o accedere agli stessi tramite PlayStation Plus e PlayStation Now. Non disponendo dell’unità disco, i due modelli differiscono anche dal punto di vista del design: il modello base è più voluminoso, con una forma leggermente arrotondata in basso a destra, mentre quello digitale è slanciato e simmetrico.

L’ultima differenza è nel prezzo: per acquistare la PlayStation 5 servono 499,99 euro, 100 euro in meno (399,99 euro) per portarsi a casa la Digital Edition.

Le caratteristiche in comune: la scheda tecnica

Non cambiano, invece, le specifiche hardware e software. Di seguito la scheda tecnica:

● CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz

● GPU: AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza

variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS

● RAM: 16 GB GDDR6, 448 GB/s bandwidth

● Drive ottico: Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

● Dischi PS5: Ultra HD Blu-ray, fino a 100GB/disco

● Uscita video: HDMI 2.1, supporto a 4K@120 Hz, 8K, VRR

● Audio: Tempest 3D AudioTech

● Porte:

● USB Type-A (Hi-Speed USB)

● USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2

● USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

● Connettività:

● Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

● IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)

● Bluetooth 5.1

PlayStation 5 e Digital Edition: retrocompatibilità

Per quel che concerne la retrocompatibilità, dalla Sony hanno fatto sapere che sia la PS5 base sia la PS5 Digital Edition supportano tantissimi giochi per PS4 e PS4 Pro in formato fisico e in formato digitale. Nello specifico, alcuni videogiochi sono stati ottimizzati per la nuova console e tutti gli altri, invece, utilizzano il Game Boost, la tecnologia usata per aumentare risoluzione e bit-rate.

L’obiettivo, riportato da fonti ufficiale è “rendere le applicazioni progettate per le console precedenti perfettamente funzionanti sul nuovo hardware, notevolmente più potente. Ci siamo concentrati sull’eliminazione degli errori di sincronizzazione tra la nuova piattaforma e il comportamento delle precedenti”.