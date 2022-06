Chiamate di emergenza, consiglio dei percorsi migliori, tasti rapidi: la tecnologia offre numerosi strumenti che possono essere usati per garantire una maggior sicurezza alle persone e alle donne in particolare.

Un grande problema

La cronaca è quotidianamente pervasa da fatti di cronaca in cui si racconta di donne vittime di violenze.

I dati Istat segnalano poi a partire dall’anno 2020 un aumento dell’ 80% del numero di chiamate effettuate verso il numero per le emergenze. Altro dato significativo è quello delle donne che preferiscono non uscire di sera per paura (36,6%, contro un 8,5% degli uomini).

Un tema così importante ed attuale necessita un supporto pubblico e sociale, ma anche strumenti che tentino di rendere la vita delle persone più sicura. A tal proposito, la tecnologia può aiutare le persone attraverso una serie di funzioni e app per la sicurezza.

Le app da scaricare

Insieme a MisterGadget.Tech, abbiamo cercato di creare una selezione delle migliori app per la sicurezza delle donne da scaricare sul proprio cellulare.

Where Are U

Where Are You è l’app ufficiale del 112, organo che raccoglie al suo interno Forze di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario.

In caso di situazioni di rischio, l’utente potrà chiamare il numero per le emergenze, chattare con un operatore o inviare la propria posizione attraverso una “chiamata silenziosa”. L’app è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e dispositivi iOS.

1522 l’app anti Violenza e Stalking

1522 è il numero gratuito attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, per situazioni d’emergenza relative a violenza e stalking.

Accedendo all’app la pagina iniziale mostrerà le 4 funzioni principali: Chiamare un’operatrice, Chattare con un’operatrice, Azionare i dispositivi di emergenza e leggere i Consigli per la sicurezza e ultime news. Non solo strumenti di azione ma anche di informazione dunque. L’applicazione 1522 è disponibile per Android e iOS.

Echo SOS

EchoSOS, App scaricabile per Android e iOS, permette tramite l’intelligenza artificiale, di inviare la posizione precisa dell’utente al servizio di emergenza più opportuno. Consente poi anche di salvare e contattare rapidamente numeri di emergenza anche in caso di assenza di campo.

bSafe

bSafe, è una delle app più complete della lista. In questo caso a differenza delle altre presentate, richiede un contributo di 20 euro l’anno. Pagando questa cifra, l’utente avrà a disposizione una serie di funzioni come la chiamata tramite attivazione vocale attraverso una frase scelta appositamente, la localizzazione GPS, un bottone SOS per la registrazione di video in situazioni al limite e molte altre opzioni d’aiuto. L’app è disponibile per device Android e iOS.

Emergency Light per spaventare gli aggressori

Emergency Light è un app che consente all’utente di lanciare un allarme sonoro e visivo al fine di spaventate i possibili malintenzionati. Funzioni smartphone L’alternativa alle app è rappresentata da una serie di funzionalità installate automaticamente all’interno degli smartphone Android e Apple.

Su Android esiste la funzione “invia messaggi SOS” all’interno della sezione Sicurezza ed emergenza nelle impostazioni: qui è possibile attivare una serie di funzioni e aggiungere informazioni mediche importanti personali. Su iPhone la medesima funzione prende il nome di SOS emergenze ed è attivabile tenendo premuto per qualche istante il tasto ldi blocco laterale e uno dei tasti volume. Comparirà così un cursore attraverso il quale sarà possibile, previo scorrimento, inviare una chiamata o un messaggio in real time, con posizione annessa.

In attesa che lo scenario migliori, la tecnologia offre dunque numerose possibilità per provare a rendere più sicura l’esistenza delle persone.