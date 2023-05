Quali sono i vantaggi di rivolgersi a un’agenzia SEO internazionale

Una strategia SEO internazionale è particolarmente importante e fondamentale per tutte quelle realtà che hanno ambizioni internazionali, cioè la ricerca di nuovi clienti esteri, oppure per quelle che sono già presenti all’estero ma che hanno costantemente bisogno di investire in attività SEO sui mercati esteri. Un’agenzia SEO internazionale supporta quindi tutte quelle realtà, siano esse grandi o piccole, che sono alla ricerca di un partner affidabile che le aiuti a sviluppare la propria visibilità in ambito internazionale.

Come avere successo con una strategia SEO internazionale

Quando parliamo di SEO internazionale, la quale si distingue dalla SEO locale, che si limita ad accrescere quella che è la visibilità di un sito web sul motore di ricerca del paese in cui opera, intendiamo un’attività di marketing digitale che arriva oltre i confini nazionali in cui l’azienda opera, con l’ambizione di raggiungere clienti all’estero, appunto a livello internazionale.

Possiamo quindi affermare che la SEO internazionale ha come fine quello di attrarre nuovi potenziali clienti esteri, tramite l’utilizzo di parole chiave specifiche, contenuti per loro rilevanti e anche calls to action come: richieste di maggiori dettagli o di preventivi, l’iscrizione a una newsletter… Per raggiungere tale obiettivo dobbiamo considerare diversi aspetti.

L’importanza di consulenti SEO madrelingua

Quando parliamo di SEO internazionale, dobbiamo considerare che uno dei fattori più complicati di cui dobbiamo occuparci è la lingua di riferimento dei nostri possibili clienti. Poiché, nonostante questa voglia arrivare a utenti di diversi paesi, non possiamo definirla inevitabilmente multi lingue.

Con SEO multilingue intendiamo un processo di ottimizzazione del nostro contenuto all’interno del sito web in più lingue. Un’operazione essenziale per le attività con sede in una nazione in cui le lingue ufficiali sono più di una o con sedi in diversi paesi.

Per inserirsi in un mercato estero sono di fondamentale importanza la traduzione e la relativa localizzazione dei contenuti. Comprendere anche le minime differenze tra le diverse componenti linguistiche è fondamentale per ottimizzare i contenuti per il pubblico a cui sono destinati. Necessario a tal fine è quindi affidarsi solo a copywriters madrelingua, in modo da avere sempre contenuti perfetti dal punto di vista linguistico.

Non è infatti sufficiente tradurre il sito in un’altra lingua, ma è fondamentale perfezionarlo sulla base degli utenti dei diversi paesi che parlano quella lingua. Le parole di ricerca, o keywords, possono variare in base al paese e non devono mai essere tradotte letteralmente, ma devono necessariamente essere adattate al nostro target finale, in un’ottica appunto di ottimizzazione SEO.

La strategia SEO internazionale a livello tecnico

Infine, un ulteriore vantaggio di affidarsi ad un’agenzia SEO internazionale, è che i suoi esperti sapranno valutare i siti web esistenti a livello tecnico e attuare le implementazioni necessarie affinché siano ottimizzati per permettere alla strategia SEO internazionale di ottenere risultati.

Un esempio è il corretto utilizzo del tag Hreflang, il quale è un attributo in ambito del linguaggio HTML, che comunica con i motori di ricerca, indicandogli la lingua e il targeting geografico di una determinata pagina web. In questo modo, la pagina verrà indicizzata in maniera coerente dal motore di ricerca e mostrerà risultati coerenti e rilevanti agli con le ricerche degli utenti.