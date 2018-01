ROMA – Raffaele Leone è il nuovo direttore di Panorama. Il cronista si insedierà ai vertici del settimanale Mondadori il primo febbraio prossimo. Prende il posto di Giorgio Mulè, destinato ad approdare al Senato nelle liste di Forza Italia.

Nato a Catania 57 anni fa, Leone ha iniziato l’attività professionale al quotidiano La Sicilia, occupandosi di cronaca. Successivamente entra nella redazione del quotidiano l’Indipendente, per poi passare nel 1994 a Il Giornale dove è stato, tra l’altro, capocronista e responsabile della redazione romana fino a diventare caporedattore centrale. Nel 2006 viene nominato vice direttore di Grazia. Dal 2007 è vice direttore di Panorama, di cui assume la carica di vice direttore esecutivo nel 2009.

In una nota il Gruppo Mondadori “rivolge a Giorgio Mulè – che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso personale – i ringraziamenti più sinceri per la passione, l’entusiasmo, la grande professionalità e lo spirito di innovazione con cui ha lavorato per 20 anni a Segrate”.