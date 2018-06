ROMA – Sono 196 le candidature per il Cda della Rai giunte alla Camera, che saranno pubblicate domani sul sito, mentre quelle pervenute al Senato sono 169. Lo ha annunciato il presidente della Camera Roberto Fico alla conferenza dei capigruppo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Fico ha precisato che 129 sono le candidature identiche inviate nei due rami del Parlamento.

In base alla riforma voluta da Renzi nel 2015, quattro componenti del Cda devono essere nominati dal Parlamento, altri due sono nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Economia, e un altro dall’assemblea dei dipendenti di viale Mazzini. Il mandato dell’attuale Cda scadrà il 30 giugno. (Repubblica.it)

Il presidente della Camera ha scritto della selezione da parte del Parlamento di quattro componenti del prossimo Consiglio di amministrazione della Rai (due per ciascuna Camera) anche sul suo profilo Fb. “I futuri consiglieri saranno scelti tra chi ha presentato la propria candidatura nelle scorse settimane” ha scritto annunciando che “domani sul sito internet della Camera dei deputati saranno pubblicati i curriculum di chi ha avanzato la candidatura”.

Il primo test per il governo Conte appena insediato sarà quello delle nomine dei vertici delle controllate pubbliche, la Rai in testa. Sono a fine mandato la presidente Monica Maggioni e il direttore generale Mario Orfeo. Va scelto anche un ad, nuova figura della tv pubblica, e la decisione spetta al ministero del Tesoro ma potrebbe slittare in autunno.