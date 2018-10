ROMA – Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Sono le proposte di nomina formulate dall’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini inviate ai consiglieri in vista del Cda di domani. Tra le proposte di nomina, anche la conferma di Alessandro Casarin alla Tgr, ora direttore ad interim.

Non sono arrivate ai consiglieri le proposte per le direzioni delle reti che a questo punto dovrebbero essere rinviate a una seduta successiva del consiglio. Non sarebbe ancora stata trovata un’intesa per la successione alla guida di Rai1, di Rai2 ed eventualmente di Rai3, così come resterebbero da definire il direttore di RaiSport, di Rainews e di Rai Parlamento. Il cda è in programma domani alle 10.30.