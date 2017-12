ROMA – I suoi numeri social sono impressionanti, roba che se fosse un partito sbancherebbe alle elezioni. Eppure in pochi si ricordano di lui. Ma allora chi è Ruggero Pasquarelli, il personaggio italiano più seguito sul web, persino più di Belen Rodriguez e Laura Pausini?

L’attore e cantante, originario di Città Sant’Angelo (Pescara), ha conosciuto la notorietà nel 2010, quando è approdato sul palco di X Factor 4, senza lasciare troppo il segno: non arrivò neppure in finale. Eppure oggi è una acclamata star internazionale: il successo è arrivato con Disney Channel, prima con un ruolo secondario in Violetta e poi da protagonista in Soy Luna.

Ruggero Pasquarelli ha battuto Belen proprio a casa sua, perché è in Argentina che è osannato da un popolo di adoranti fan. La serie tv che ne ha consacrato il trionfo ha poi fatto il giro del mondo sbarcando anche in Germania, Spagna, Portogallo, Polonia, Romania e Italia e raggiungendo un consenso esplosivo.

Lo si capisce guardando i suoi impressionanti numeri social, con 5 milioni di like su Facebook, 6 milioni di follower su Instagram, 1 milione su Twitter e altrettanti su YouTube, è la star italiana più seguita sul web.

In confronto Belen si ferma a 11 milioni, Laura Pausini poco più sotto. Secondo la classifica di Osservatorio Social Vip sono gli unici tre a superare i 10 milioni. A seguire ci sono gli altri: Fedez 8.852.197, Emma Marrone 8.252.653, Jovanotti 7.236.534.

Su Facebook, è vero, sarebbe secondo a Laura Pausini, che però surclassa su Instagram, dove invece è Belen a farla da padrona. Ma facendo la somma di tutti i canali, Pasquarelli le batte tutte.