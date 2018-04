ROMA – Ryan Kelly ha vinto il Pulitzer grazie a una foto scattata nel suo ultimo giorno al Daily Progress, un giornale di Charlottesville, in Virginia.

Una fotografia che ritrae l’auto guidata da un suprematista bianco mentre travolge la folla a una manifestazione per i diritti dei neri, uccidendo Heather Heyer, un’assistente legale di 32 anni.

Kelly oggi fa il social media editor per un piccolo birrificio e continua ad occuparsi di notizie e sport come freelance.

Ha saputo del Pulitzer mentre tornava da Amsterdam, dove era andato a ritirare un secondo premio al World Press Photo. Kelly a luglio dello scorso anno aveva annunciato, in tono ironico e via social, che avrebbe cambiato vita. Sotto un commento: “Se sei riuscito a vincere un Pulitzer nel tuo ultimo giorno di lavoro, spero che vorrai riconsiderare l’idea di gestire Twitter per una birreria”.