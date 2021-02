Samsung Galaxy S21 Ultra recensione: display, fotocamera, batteria FOTO. La qualità si paga

Galaxy S21 è la risposta di Samung al 2021, quello che sarà probabilmente l’anno del 5G. Da qualche giorno sono arrivati sul mercato tre modelli, con caratteristiche tecniche molto avanzate, ma anche prezzi impegnativi, a partire da 879 euro fino a 1500 euro circa.

I tre nuovi smartphone Samsung sono tutti compatibili con le reti 5G. Noi abbiamo provato il più potente della famiglia, Galaxy S21 Ultra, che viene venduto ad un prezzo che parte da 1279 euro. È un dispositivo esagerato in tutto, dalla dimensione dello schermo al peso di 229 grammi.

Samsung Galaxy S21 Ultra: il display

Il primo elemento su cui soffermarsi è proprio quello del display, che è particolarmente luminoso, ha una definizione molto elevata e una fluidità tra le migliori del mercato. Sono dettagli che potrebbero sembrare secondari, ma fanno davvero la differenza quando si vuole la qualità più elevata possibile guardando programmi in streaming, oppure utilizzando videogiochi di nuova generazione.

Il telefono è incredibilmente intelligente e adatta l’utilizzo dello schermo alle attività che si svolgono, per ridurre quanto più possibile il consumo energetico e anche per preservare la salute dei nostri occhi, soprattutto quando si usa di notte.

Samsung Galaxy S21 Ultra: la fotocamera

Samsung focalizza la propria attenzione soprattutto sulla fotocamera. Che nella versione ultra di Galaxy S21 offre caratteristiche al top, a partire da un sensore fotografico principale da 108 mega pixel, in grado di catturare un numero elevatissimo di dettagli.

Il blocco delle fotocamere contiene ben 4 sensori, oltre al principale già descritto ci sono un grandangolo e uno zoom. Potremmo spendere molto tempo per descrivere tutto ciò che queste fotocamere sanno fare, grazie alla potenza del processore di questo smartphone, ma per una recensione ricca di dettagli tecnici vi rimandiamo a quanto scritto da MisterGadget.Tech.

La qualità delle immagini è ottima in tutte le condizioni, ma esiste un margine di miglioramento per le foto notturne, che in alcuni casi risultano ancora imperfette. Sul fronte dei video, invece, Galaxy S21 Ultra è uno strumento potentissimo, in grado di girare filmati con una definizione 8K, superiore a quella della maggior parte dei televisori in circolazione oggi.

Samsung Galaxy S21 Ultra: la batteria

Ottima la batteria, la cui autonomia è sufficiente per una giornata intensa di utilizzo, mentre la ricarica completa richiede circa 70 minuti. Può essere sfruttata anche la ricarica wireless attraverso l’apposito accessorio. Bisogna sottolineare che la confezioni di vendita non contiene il caricatore originale, che va acquistato a parte.

Samsung Galaxy S21 Ultra: conclusioni recensione

Nel complesso, Galaxy S21 è un dispositivo molto competitivo, con caratteristiche tecniche eccellenti, un software completo ed affidabile, un blocco di fotocamere tra le migliori del mercato e se questo non bastasse, c’è anche la compatibilità con il pennino “S Pen”, che permette di scrivere e prendere appunti sul telefono; va però comprato separatamente.

Se lo scorso anno avevamo storto il naso davanti a Galaxy S20 Ultra, per i suoi numerosi difetti, non abbiamo particolari riserve sulla nuova versione, che è semplicemente eccellente. Costosa, ma come si dice di solito, “la qualità si paga”.