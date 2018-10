ROMA – Ha provato a schermare con la mano quello smartphone che ormai è un’estensione dei suoi arti: Ksenia Sobchak, star delle tv russa, “figlioccia” ingrata di Putin talmente popolare da coltivare ambizioni politiche, ora andrebbe lei stessa a nascondersi davvero. Quello smartphone durante l’intervista televisiva non avrebbe dovuto vedersi: era l’ultimo modello dell’iPhone, una intollerabile mancanza di lealtà secondo Samsung.

Il colosso coreano paga profumatamente infatti la Sobchak, è lei testimonial per la Russia. Ora chiederà un sostanzioso risarcimento, il minimo in questi casi. 108 milioni di rubli, ovvero 1.6 milioni di dollari. Il contratto firmato tra il produttore coreano e la testimonial, infatti, parla chiaro: Ksenia Sobchak doveva apparire in pubblico esibendo solo ed esclusivamente modelli Samsung di ultima generazione.

Peraltro, non era nemmeno la prima volta che la diva russa tradiva il suo generoso sponsor: più volte era stata pizzicata con l’iPhone in mano, circostanza regolarmente annotata dai social network. Ma con l’apparizione in tv Samsung ha deciso che avrebbe auto la soddisfazione che merita: rubli, tanti rubli.