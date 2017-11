LONDRA – “#Lifestooshort”, la vita è troppo breve, è l’hastag che appare nei tre minuti e mezzo di spot in cui si vede una lavatrice in azione: è la nuova pubblicità “ipnotica” della Samsung che produce anche elettrodomestici, ed è anche la più lunga mai trasmessa in Gran Bretagna, scrive il Daily Mail.

Farà la sua unica apparizione nel corso della trasmissione Gogglebox su Channel 4 e il filmato ha lo scopo di mettere in evidenza il modo in cui i britannici spendono minuti preziosi della loro vita in attesa di completare le quotidiane attività familiari.

L’inglese medio spreca 88.904 minuti, ossia 62 giorni, a osservare il lavaggio rotazionale della lavatrice, rivela un nuovo studio commissionato dell’azienda giapponese.

Il tempo sprecato in attesa di togliere il bucato, potrebbe invece essere impegnato per imparare a suonare uno strumento musicale o una lingua straniera, sostengono i ricercatori.

I minuti accumulati dell’attesa, equivalgono a un’enorme quantità di tempo, secondo il team guidato dall’esperto di statistica Geoff Ellis.

Analizzando 2000 adulti del Regno Unito sulla personale attesa settimanale durante lo svolgimento di alcune attività quotidiane, hanno scoperto che si perdono complessivamente 312 ore, 13 interi giorni, all’anno.

Le attese peggiori riguardano il telefono, 135 giorni, e prima di raggiungere un posto, 85 giorni: gli aggiornamenti del computer e del telefono,54 giorni; il riscaldamento del forno, 45 giorni; l’asciugatrice 44 giorni e l’ebollizione dell’acqua, 41 giorni, rappresentano tutti noiosi perditempo.

Il ciclo della lavastoviglie fa sprecare 41 giorni, il riscaldamento del microonde 36 giorni e riempire d’acqua la vasca, 31 giorni.

Tra le altre attività domestiche c’è il riscaldamento o aria condizionata, 30 giorni e rimuovere i pop-up sul pc, 20 giorni.

La ricerca è stata commissionata dalla Samsung per celebrare il lancio della lavatrice Quick Drive, che completa il ciclo di lavaggio in 66 minuti, più velocemente della maggior parte delle altre lavatrici. Non a caso, nello spot viene visualizzato l’hastag #LifetooShort, la vita è troppo breve.