Sbloccare iPhone con la mascherina: come fare, come attivare la funzione, quando si potrà (Foto Ansa)

L’uso della mascherina, che solo due anni fa sarebbe stato impensabile è ormai parte della nostra quotidianità, con tutto ciò che ne consegue, a partire dall’impossibilità di sbloccare il proprio telefono con il volto quando la si indossa.

Con il prossimo aggiornamento del sistema operativo di iPhone, si aprirà però un ulteriore opportunità, perché coloro che utilizzano un iPhone 12 o 13 potranno sbloccare il proprio cellulare con il volto anche quando si porta la mascherina.

Il problema della mascherina per sbloccare lo smartphone

Quando si utilizza il proprio volto per sbloccare uno smartphone, si effettua una sorta di scansione delle forme del viso che viene poi memorizzata all’interno del telefono. Ogni volta che si guarda alla fotocamera frontale, il cellulare confronta i dati raccolti con quelli della foto memorizzata e se le forme del volto coincidono viene concesso lo sblocco dello smartphone.

Nel caso di uno smartphone iPhone e di pochissimi altri prodotti sul mercato, questa scansione viene fatta con gli infrarossi per leggere anche dei dati di profondità che vengono immagazzinati nel telefono e poi utilizzati per il successivo confronto di sicurezza. Quando si indossa la mascherina, però, si riduce drasticamente la superficie che si può utilizzare per questo confronto e quindi la possibilità di effettuare una verifica efficiente. Quanto meno fino ad oggi.

Apple aveva cercato di risolvere questo problema implementando un servizio per lo sblocco del device con la mascherina grazie ad Apple Watch. Una soluzione temporanea, e che ha comunque riscontrato una serie di problemi, soprattutto perché questa procedura richiede di avere un Apple Watch protetto da un codice e ogni volta che l’orologio perde il contatto con la superficie del polso bisogna inserire nuovamente questo codice. Bisogna anche aggiungere il fatto che non è scontato che un possessore di iPhone abbia anche un Apple Watch.

Sbloccare il telefono con la mascherina: la soluzione iPhone

Ora, pare che Apple si prepari ad introdurre la soluzione definitiva. Con il nuovo sistema operativo, lanciato per il momento in versione beta, iOS 15.4 e iPadOS 15.4, verrà introdotta anche una funzione che permetterà di sbloccare il proprio dispositivo tramite “faceID” anche con la presenza della mascherina sul volto. Apple specifica innanzitutto che l’autenticazione avverrà in maniera più difficoltosa e meno precisa.

Però, di fatto, a partire da iOS 15.4 il sistema TrueDepth riconoscerà il volto usando esclusivamente “le caratteristiche uniche intorno all’occhio per autenticare”.

Attivare lo sblocco con mascherina: come fare

Ecco come procedere per attivare la funzione nel caso in cui abbiate deciso di scaricare la versione beta. Andate alle “Impostazioni” di iPhone e accedete alla sezione “Face ID e codice”. Attivate la funzione “Usa Face ID con la mascherina”. Si aprirà una nuova schermata e dovrete nuovamente approvare l’attivazione di “Usa Face ID con la mascherina”.

Effettuate la scansione del volto senza indossare la mascherina. Il gioco è fatto. Chi non ama gli esperimenti e preferisce non scaricare versioni non definitive del software dovrà però attendere ancora qualche settimana per poter fruire di questa opzione.

Quando sarà disponibile la funzione sblocca schermo con mascherina?

Secondo quanto trapelato lo sblocco dello smartphone con la mascherina sarà inizialmente disponibile solo per iPhone 12 e iPhone 13. Mentre per quanto riguarda il sistema operativo, tutti coloro che non riusciranno a resistere alla tentazione, potranno scaricare la versione beta direttamente dal portale del software beta di Apple. Il rischio è quello però di incontrare bug e malfunzionamenti essendo che si tratta di un software in fase di test e non definitivo.

La data di rilascio ufficiale è invece prevista tra qualche settimana. Non ci sono invece ancora indizi sulla possibilità di avere questa stessa funzione sugli smartphone Android, torneremo ad aggiornarvi se dovessero esserci novità in questo senso.