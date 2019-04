La pubblicità è l’anima del commercio.

Alzi la mano tra voi lettori chi non ha mai sentito questa frase: la pubblicità è l’anima del commercio. Tutte le aziende si sa investono moltissimo sull’aspetto pubblicitario, un prodotto che viene “esposto” nel modo migliore ha grandi possibilità di essere immesso sul mercato con grande successo. Al contrario, una scarsa “vendita” della qualità del proprio prodotto può far scaturire grosse perdite ed un conseguente flop quasi naturale. Da che mondo è mondo queste sono le regole di base per un’attività che attinge le proprie risorse nel commercio. Senza pensare alle grandi aziende, alle fabbriche, alle grosse industrie ed al loro modo di commercializzare i rispettivi prodotti, spostiamo la nostra attenzione sul modo in cui le piccole aziende ed i negozi pensano a mettere in risalto ciò che vogliono vendere agli occhi delle migliaia di persone che ogni giorno passano davanti alle loro vetrine. E’ fuor di dubbio il fatto che tutti i giorni, vivendolo in prima persona sulla nostra pelle, in tutte le città

siamo sottoposti ad una grande quantità di pubblicità,

fatta principalmente da manifesti o semplice pubblicità luminosa. Tuttavia nel corso degli ultimi anni questi metodi hanno dimostrato di non essere più efficaci come un tempo, infatti la grande presenza dei tradizionali metodi risulta inefficiente, la gente ormai sembra distratta, assuefatta, quasi abituata a tutto ciò che gli gira intorno e appare poco attenta tanto da farci caso non più di tanto. Addirittura si ricordano benissimo fino a diversi anni fa molte vetrine in cui facevano bella mostra televisori, tv al plasma o led che però non hanno riscosso il successo aspettato a causa sia delle dimensioni risicate delle stesse che impedivano ai curiosi di soffermarsi con piacere sia una luminosità molto bassa che rendeva difficile il catturare la curiosità della gente. Così sono state studiate nel corso del tempo diverse soluzioni adottate in maniera importante da piccolissime aziende o semplici negozi, parliamo cioè degli schermi led per negozi e vetrine che a loro volta possono dividersi in Led Wall Indoor, Insegna Bandiera, Insegna Commerciale e Totem Led.

I vari visual LED rappresentano la grande novità in termini di impatto sul pubblico, che ne rimane colpito dalla novità, dall’immediatezza, dai colori e dalla concretezza del messaggio lanciato. A conferma di ciò, ne beneficiano le dimensioni del testo, la maggiore luminosità delle immagini e una impostazione personalizzata per ciascuna attività che decide di utilizzarli. Passiamo allora brevemente in rassegna ed approfondiamo le quattro tipologie di Schermi Led. Grande importanza si ha per i Led Wall Indoor: questo primo tipo di Schermi a Led offre un’illuminazione davvero molto efficace ed in più ha una caratteristica da non sottovalutare ossia avere un peso esiguo rispetto a molti altri schermi che possono sembrare simili. Se vogliamo trovare un aspetto negativo a questi prodotti è il fatto che non hanno una grande resistenza all’acqua, per cui è consigliata o meglio obbligatoria l’istallazione all’interno e al coperto. Non è difficile trovare questo tipo di prodotto proprio per le caratteristiche citate in precedenza all’interno di vetrine dei negozi o nei centri commerciali.

Non meno importante è il secondo tipo di Schermo fa riferimento alle Insegne Bandiera che hanno una specifica funzione, quella cioè di attirare l’attenzione dei passanti, in quanto sono adatti ad essere istallati in zona dove quotidianamente c’è un’alta frequenza di persone. La qualità dei video e allo stesso tempo delle immagini è notevole e può supportare diverse formati come ad esempio JPEG, MPEG, AVI e molti altri. Andando avanti, troviamo l’Insegna Commerciale, terzo tipo di Schermi, si torna invece a parlare di istallazioni esterne come suggerito dal nome stesso. Spesso le dimensioni di questo tipo di prodotto sono notevoli proprio per permettere, anche da distanze notevoli, la prima vista della particolare azienda.

Un’attività importante e grande non può prescindere da una prima “visione” di sé stessa e del prodotto che crea perciò questo prodotto può accontentare in maniera soddisfacente quelle grandi o piccole aziende che non sono ubicate nelle a stretto passaggio di persone o che magari sono visibili solo dalle grandi strade o autostrade. Il consumo ridotto dell’Insegna Commerciale permette un utilizzo continuo, per diverse ore del giorno e della notte. Infine, ma non per importanza, quando parliamo di Totem Led, facciamo riferimento alle situazioni in cui sono presenti informazioni visive in zone interne o sul bordo della strada. Anche in questo ultimo caso il livello dello standard aumenta in modo importante, con immagini e video di qualità notevole, con il prodotto finale pubblicitario di gran lunga più incisivo di quelli tradizionali. Il grande vantaggio è dato proprio dalla collocazione su strada, in modo da non rendere necessario per gli utenti il passaggio obbligato all’esterno delle vetrine dei negozi: da qui è possibile visionare qualsiasi tipo di annuncio pubblicitario o di eventi promozionali. Non ci sono, se si parla di Totem Led, dimensioni standard o prestabilite: ciò è sottoposto alla richiesta del committente, si può variare da dimensioni più grandi e quelle più minute con lo stessa grande efficacia. Ampia quindi è la scelta dei visual LED , una scelta a totale convenienza sia per chi offre sia per chi acquista.