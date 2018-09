ROMA – Giulio Rapetti, in arte Mogol, è il nuovo presidente del Consiglio di Gestione della Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Ad affiancarlo in qualità di consiglieri saranno Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. Ad eleggerle Mogol è stato il Consiglio di Sorveglianza, che ha anch’esso un nuovo presidente: il giornalista Andrea Purgatori. Confermato Paolo Franchini alla vice presidenza della Sorveglianza.

Mogol ha iniziato la sua lunga carriera nei primi anni Sessanta, collaborando con grandi artisti del periodo come Mina, Bobby Solo, Tony Renis, Luigi Tenco, per raggiungere i massimi livelli dopo l’incontro con Lucio Battisti con il quale ha dato vita a grandissimi successi. Il dopo-Battisti lo ha visto al fianco di Riccardo Cocciante, poi sono nate le collaborazioni con Gianni Bella, Mango, Gianni Morandi, e Adriano Celentano.

Mogol ha fondato trenta anni fa la Nazionale Italiana Cantanti, progetto creato per raccogliere fondi a scopo benefico. Nel 1992 ha dato vita in Umbria al CET – Centro Europeo Toscolano, ad Avigliano Umbro (Terni), una scuola di alto perfezionamento musicale nata con lo scopo di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica pop, persone sensibilizzate all’importanza della cultura popolare e alle esigenze etiche della comunicazione.

Andrea Purgatori è un giornalista, scrittore e sceneggiatore. Ha conseguito il Master of Science alla Columbia University of Journalism di New York nel 1980. Special correspondent per il Corriere della Sera dal 1976 al 1998, si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità organizzata.

E’ stato corrispondente di guerra in Africa, Medio Oriente e Balcani. Autore e conduttore di reportage e programmi televisivi per la Rai, attualmente conduce ‘Atlantide’ su La7 e scrive per l’Huffington Post. Docente di sceneggiatura al Centro sperimentale di cinematografia e all’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio d’Amico’, è membro del Direttivo dell’Accademia del cinema italiano e dell’European Film Academy. Presidente di Greenpeace dal 2014, è stato anche consigliere di gestione Siae in rappresentanza degli autori di cinema italiani.