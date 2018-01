ROMA – Dal 1° aprile prossimo, gli abbonati alla pay tv Sky torneranno a ricevere la fatturazione mensile, cioè ogni 30 giorni, per dodici mensilità. Cambia quindi la fatturazione, non più ogni 4 settimane per 13 mensilità. L’importo mensile, restando uguale quello annuale complessivo, si adegua: l’aumento della bolletta è dell’8,6%. Non solo. Scomparirà la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali: per disdire l’abbonamento bisognerà pagare.

La tv satellitare ha comunicato anche l’adeguamento in dettaglio delle singole offerte mensili: per esempio l’offerta Sky Tv, che comprende Sky Calcio e Hd, passerà dagli attuali 39,9 euro (28 giorni) a 43,2 euro (mensile). Sky Cinema a 30 giorni registra un aumento mensile di 1 euro e 20 centesimi.