Il computer più piccolo al mondo: lo smartwatch

Sono sul mercato da quasi dieci anni e, anche se lentamente e con numeri non paragonabili a quelli degli smartphone, hanno ottenuto molto successo e attirato tanti consumatori. Parliamo degli smartwatch, ossia dispositivi indossabili che fungono da estensione del proprio smartphone. Alcuni modelli addirittura sono in grado di effettuare chiamate e inviare messaggi anche senza essere associati ad uno smartphone.

Questi “mini-computer” sono disponibili in diverse forme e dimensioni e possono essere personalizzati con quadranti e cinturini intercambiabili. Molti modelli utilizzano il sistema operativo dello smartphone associato, come iOS o Android, mentre altri hanno il proprio sistema operativo proprietario. Inoltre, alcuni smartwatch sono dotati di funzionalità avanzate, come la navigazione GPS, il pagamento tramite NFC permettendo di effettuare acquisti con un semplice tocco del polso. Possono anche funzionare come un mini aiutante personale per impostare promemoria, effettuare ricerche sul web e molto altro ancora, grazie all’assistente virtuale integrato.

Ma vediamo più dettagliatamente le varietà di smartwatch che possiamo incontrare nel mercato attuale.

Tipologie di Smartwatch

Smartwatch per iPhone e Android: progettati specificatamente per l’uso con smartphone Apple e Android, che permettono di potersi sincronizzare facilmente e visualizzare le notifiche e le app senza dover costantemente controllare il proprio telefono.

progettati specificatamente per l’uso con smartphone Apple e Android, che permettono di potersi sincronizzare facilmente e visualizzare le notifiche e le app senza dover costantemente controllare il proprio telefono. Smartwatch per il fitness: progettati per poter tracciare l’attività fisica, monitorare il sonno, contare il numero di passi eseguiti, le calorie bruciate ed altri dati relativi alla salute.

progettati per poter tracciare l’attività fisica, monitorare il sonno, contare il numero di passi eseguiti, le calorie bruciate ed altri dati relativi alla salute. Smartwatch multimediali : dotati di funzionalità avanzate, come la riproduzione musicale, la fotocamera e la navigazione GPS, questi smartwatch sono progettati per fornire un’esperienza di intrattenimento completa.

: dotati di funzionalità avanzate, come la riproduzione musicale, la fotocamera e la navigazione GPS, questi smartwatch sono progettati per fornire un’esperienza di intrattenimento completa. Smartwatch con cellularità integrata: questi smartwatch hanno una scheda SIM integrata che consente di effettuare chiamate e inviare messaggi senza essere associati ad uno smartphone.

Vantaggi degli Smartwatch

Questi mini dispositivi presentano tante funzionalità e molti vantaggi, oltre ad essere una delle ultime novità del mercato. Molti smartwatch hanno una vasta gamma di applicazioni disponibili, anche le più basilari presenti sugli smartphone tra cui le previsioni meteorologiche, la finanza, il calendario, la galleria e molte altre.

Un grande vantaggio è anche la presenza di impostazioni avanzate riguardanti la sicurezza, come la crittografia dei dati e il riconoscimento biometrico, per proteggere i dati personali e le informazioni sulle transazioni.

Sono dispositivi anche personalizzabili, in voga specialmente tra i giovani appunto per la loro intercambiabilità dei quadranti e dei cinturini, in grado di adattarsi al proprio stile e gusto personale. Tutte queste utilità hanno certamente un prezzo proporzionato, ma si tratta comunque di un range ampio ed accessibile alla maggior parte delle persone. Gli smartwatch, infatti, sono venduti ad un costo che varia a seconda del modello e delle funzionalità offerte, ma in generale possono essere acquistati per meno di 200 euro fino a più di 1000 euro.