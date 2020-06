Truffa finto sms Amazon, promette un iPhone in regalo ma ruba soldi

ROMA – Circola di nuovo, ma in forma diversa, un tentativo di phishing via sms che si dichiara proveniente da “Amazon.it”: è ovviamente una truffa per rubare dati personali e soldi, tramite una pagina collegata al link presente nel messaggio.

L’ultima versione dell’sms finto da Amazon, scrive Cybersecurity360.it, si presenta così: “Ciao [nome utente], abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo. Per richiederlo segui questo link [segue link truffa]”.

La truffa quindi arriva via sms, che forse tendiamo a considerare ancora più sicuro delle email visto che arriva sul nostro personale numero di cellulare e con tanto di nome.

Il link apre una pagina che ci annuncia di aver vinto un iPhone a un sorteggio. Ci chiede dati personali per spedirlo a casa nostra come il numero di carta della credito per pagare la sola spedizione (1-3 euro).

In altre versioni, la truffa chiede i nostri dati di accesso Amazon.

Dati che finiscono nelle mani dei criminali e che sono utilizzabili per furti di identità o bancari.

Per evitare guai conviene evitare di cliccare sul link che ci arriva tramite sms, altrimenti si viene indirizzati su un sito web che prospetta una vincita, ovviamente fasulla.

In realtà si finirà per ritrovarsi abbonati a costosi servizi a pagamento. (fonte CYBERSECURITY360)