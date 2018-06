ROMA – Snapchat dichiara guerra a Facebook e lancia la funzione “Snap Kit” promettendo di non condividere i dati personali degli utenti con gli sviluppatori. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Snap Kit consente alle persone di accedere ad altre app utilizzando il nome utente Snapchat, simile ad “Accedi con Facebook”, ma il Kit creativo consente alle app di creare adesivi e altri contenuti multimediali che possono essere condivisi su Snapchat.

Una terza funzione, Bitmoji Kit, permette di utilizzare l’avatar Snapchat personalizzato e adesivi Bitmoji in altre app. Insieme a Tinder e Postmates ci sono altri partner che includono Poshmark, Quip, Eventbrite, Giphy, Pandora, Bands In Town, Patreon e SoundHound, secondo The Verge.

Snap non è certamente il primo a creare un insieme di API (Application Programming Interface), ma l’azienda spera di differenziarsi dalla concorrenza sottolineando l’attenzione alla privacy degli utenti. “Snap Kit porta le esperienze che ami su Snapchat in alcune delle app preferite, senza compromettere i dati dell’account”.

Ad esempio, la funzione non condividerà con sviluppatori di terze parti il grafico social di un utente o la rete di connessioni sull’app, come gli amici e i contatti. La rete di partner pubblicitari di Facebook ha accesso a questi dati, che danno loro un’idea migliore su quali dati scegliere come target, una pratica sottoposta a controllo durante lo scandalo di Cambridge Analytica, scrive il Daily Mail.

Facebook, lo scorso marzo, ha subito enormi contraccolpi in seguito alla notizia che 87 milioni di dati degli utenti erano stati condivisi, a loro insaputa, con Cambridge Analytica. I dati personali condivisi con Snapchat, come liste di amici, annunci e altre informazioni, rimarranno privati come parte di Snap Kit.