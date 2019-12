SocialCom “La comunicazione al tempo dei Social”: il programma dell’evento il 10 dicembre alla Camera

ROMA – SocialCom “La comunicazione al tempo dei Social”, è uno dei più importanti eventi annuali sulla comunicazione digitale, che si svolge dal 2015 alla Camera dei Deputati. L’evento è dedicato alla discussione sull’evoluzione della comunicazione e dell’informazione e del ruolo della rete, nel presente e nel futuro.

Dal lontano 2015 gli eventi SocialCom hanno rappresentato un momento centrale di analisi e discussione della cultura digitale e dei nuovi media con testimonianze di importanti esponenti Politici (l’allora Presidente della Camera Boldrini, Galletti, Gasparri, Romani, Migliore, ecc.) Giornalisti (Mentana, Fittipaldi, Porro, ecc.) e Comunicatori.

“SocialCom è diventato l’evento sulla comunicazione digitale più importante che si tiene in Italia – spiega Luca Ferlaino, socio SocialCom – ed oltre ad essere un motivo di soddisfazione professionale per me rappresenta un grande orgoglio. Infatti oltre al rilevante contributo contenutistico e scientifico, SocialCom rimane l’unico evento in cui tanti giovani possono avere un pregnante momento di formazione e relazione in maniera totalmente gratuita. Questo – conclude Ferlaino – grazie alla disponibilità dei tanti relatori che nonostante abbiano raggiunto traguardi professionali di altissimo livello, partecipano in maniera totalmente disinteressata dedicando tempo e attenzione al nostro evento”.

#SocialCom19 vuole accendere un faro su diversi argomenti, legati dal fil rouge della necessità di sviluppare una cultura digitale, tra i più attuali nel panorama digital: la condivisione che diviene fine ultimo nella costruzione di narrazioni o informazioni e che a sua volta si fa dato che i colossi del web possono utilizzare, gli haters del web con un focus particolare sulle donne in politica, la tutela dell’utente consumatore da aziende che hanno posizioni dominanti.

Anche quest’anno #SocialCom19 è accreditato con l’Ordine dei Giornalisti del Lazio. La partecipazione all’evento consente di ottenere crediti formativi per i giornalisti iscritti all’albo, che dovranno accreditarsi sulla piattaforma Sigef.

L’evento si terrà il 10 dicembre, presso la Camera dei Deputati (Auletta dei Gruppi Parlamentari – via di Campo Marzio 78) e, come di consueto, sarà suddiviso in panel.

Martedì 10 Dicembre 2019 – Auletta dei Gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio 78

REGISTRAZIONE ACCREDITI E APERTURA DEI LAVORI – h:8.45

INTERVENTO DI APERTURA – h:9.15

Roberto Fico – Presidente della Camera dei Deputati

L’EVOLUZIONE DEI POTENZIALI MONOPOLI INFORMATIVI – h:9.45

Roberto Rustichelli – Presidente Antistrust. Prof. Antonio Catricalà –Ex Presidente Antitrust. Modera: Tullio Camiglieri – Giornalista.

DAL FUTURO DELL’INFORMAZIONE DIPENDE LA QUALITA’ DELLE DEMOCRAZIE: SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E PLURALISMO SOSTANZIALE AL TEMPO DEI SOCIAL – h:10.30

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Andrea Martella – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria

INTERVENTI

Paola Pisano – Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (video). Anna Ascani – Viceministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Claudio Borghi – Presidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati. Laura Boldrini – Partito Democratico. Giovanni Donzelli – Fratelli di Italia. Antonio Palmieri – Forza Italia.

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE POLITICA. PARLANO I PROTAGONISTI – h: 12.30

Flavio Alivernini – Autore di “La grande nemica” Tommaso Longobardi – Autore di “Comunicazione politica nell’era digitale”

PAUSA PRANZO

IL GIORNALISMO AL TEMPO DELLA NARRAZIONE: TRA DISINTERMEDIAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE FONTI – h:14.00

Massimo Giannini – Direttore Radio Capital. Alessandro Sallusti – Direttore Il Giornale. Peter Gomez – Direttore ilfattoquotidiano.it. Franco Bechis – Direttore Il Tempo. Federico Ferrazza – Direttore Wired.

LA COMUNICAZIONE POLITICA TRA HATER E FOLLOWER: IL CASO BELLANOVA – h:15.30

Gennaro Sangiuliano – Direttore TG2. Teresa Bellanova – Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.

IL CAPITALISMO SOSTENIBILE NASCE DAI SOCIAL? – h: 16.00

Laura Bononcini – Facebook. Francesca Chiocchetti – Samsung. Diego Ciulli – Google. Antongiulio Lombardi – Direttore affari regolamentari WIND TRE. Fabio Ventoruzzo –Vice PresidentReputation Institute.

INFLUENCER È DIVENTATO MAINSTREAM? COME CONIUGARE SUCCESSO E CREDIBILITÀ SULLA RETE. PARLANO I PROTAGONISTI – h: 17.00

Salvatore Aranzulla – aranzulla.it. Rudy Bandiera – NetPropaganda. Riccardo Scandellari – NetPropoaganda. Federico Palmaroli – Le più belle frasi di Osho. Benedetto Motisi – SEMrush. Benedetta Rossi – Fatto in casa da Benedetta.