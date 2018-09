MILANO – Fabio Tamburini è il nuovo direttore del Sole 24 Ore, Radio 24, Radiocor e di tutte le testate del Gruppo 24 Ore. Ne dà notizia una nota dell’Ufficio Stampa del gruppo editoriale di Confindustria. Tamburini, che ha 64 anni, sostituirà Guido Gentili, che era stato nominato direttore nel 2017 dopo la direzione di Roberto Napoletano.

Il Consiglio di amministrazione, si legge nel comunicato, riunitosi martedì 11 settembre a Milano sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha deliberato all’unanimità la nomina di Tamburini a direttore responsabile. Il Cda ha inoltre deliberato, sempre all’unanimità, che Guido Gentili mantenga la carica di direttore editoriale del Gruppo 24 Ore.

Il Cda “ringrazia il direttore Gentili per l’impegno assicurato all’azienda in un momento storico difficile, per l’efficacia del lavoro svolto nel rafforzare l’autorevolezza del quotidiano come strumento di lavoro imprescindibile per manager, imprenditori, professionisti e risparmiatori e per aver sviluppato una più incisiva sinergia tra le redazioni del gruppo, contribuendo così ad accrescere la professionalità di tutte le redazioni”.

Fabio Tamburini, già al Sole 24 Ore come inviato sui temi di finanza sotto la direzione di Gianni Locatelli, è stato direttore fino al 2013 dell’agenzia di stampa Radiocor e di Radio 24. Tamburini, che lascerà l’agenzia di stampa Ansa dove ricopre il ruolo di vicedirettore, in precedenza è stato vicedirettore del settimanale Milano Finanza e del quotidiano Mf, inviato e vice caporedattore di Repubblica, caporedattore de Il Mondo. Per nove anni professore a contratto per le facoltà di Economia alla Federico II di Napoli e a Parma, è autore della casa editrice Longanesi.