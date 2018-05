ROMA – Anche la Federazione nazionale della stampa italiana all’istituto Enzo Ferrari di Roma per commemorare la strage di Capaci. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il presidente della Fsni, Giuseppe Giulietti, ha partecipato mercoledì mattina, anche a nome del segretario generale Raffaele Lorusso, all’incontro nella sede dell’Istituto “Enzo Ferrari” di Cinecittà con tutte le scuole della zona lanciato dall’Associazione da Sud e dalle numerose realtà sociali e culturali che animano il progetto educativo dell’Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti e organizzato con il patrocinio dell’assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale e dell’assessorato alle Politiche della Scuola del VII Municipio.

“Siamo qui – ha dichiarato il presidente Giulietti – per portare il nostro ringraziamento a studenti,

insegnanti e associazioni che ogni giorno si battono per la Costituzione e per l’educazione alla legalità. E,

dal momento che hanno sempre manifestato sensibilità e solidarietà nei confronti dei giornalisti minacciati, ci è sembrato giusto e doveroso, in questo 23 maggio dedicato al ricordo della strage di Capaci, essere presenti per ricordare a tutti noi che è quanto mai opportuno che il mondo dell’informazione dedichi attenzione alle periferie oscurate e minacciate e verso chi ogni giorno in modo tenace e silenzioso contrasta mafie e malaffare. Un ringraziamento, infine, ai giornalisti della rete NoBavaglio, a Ordine nazionale e Ordine del Lazio e ad Articolo21, che hanno contribuito a realizzare e preso parte all’iniziativa”.