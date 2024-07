Su YouTube si potranno segnalare i video creati con l’Intelligenza artificiale. YouTube, si legge in una nota, concederà al presunto trasgressore 48 ore per dare seguito al reclamo. Se il filmato verrà rimosso durante tale periodo, il caso verrà chiuso, altrimenti l’utente potrebbe rischiare anche una chiusura dell’account. Il servizio, in una nota ufficiale, afferma che prenderà una decisione in merito basandosi su diversi fattori. Ad esempio, se il contenuto è alterato, facilmente identificabile con una persona reale o troppo realistico. L’azienda valuterà anche se il video possa essere considerato una parodia o satira. Un altro fattore è la presenza di un personaggio pubblico “impegnato in un comportamento sensibile”, come il crimine, la violenza o che sostiene un prodotto o un candidato politico.

I possibili risvolti politici

Il sito specializzato TechCrunch sottolinea l’importanza fondamentale di quest’ultimo punto durante l’anno elettorale negli Stati Uniti. “Come annunciato in precedenza, stiamo continuando a lavorare per un processo di privacy aggiornato affinché le persone possano richiedere la rimozione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale o altri video sintetici e alterati, che simulano un individuo identificabile, incluso il loro volto o la loro voce” afferma l’azienda. La nota chiarisce che rimozione significa “rimuovere completamente il filmato, incluso il nome e le informazioni personali della persona dal titolo, dalla descrizione e dai tag”. Ci sarà però un’opzione alternativa e cioè sfocare i volti delle persone, il che renderebbe gli individui nel video non riconoscibili. Nessuna possibilità invece di aggirare la norma limitando il contenuto a “privato”, visto che il creatore potrebbe in ogni momento trasformarlo in pubblico.