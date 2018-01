ROMA – Soundreef, la società messa su da J-Az e Fedez, ha annunciato oggi che raccoglierà i diritti attraverso Lea, associazione no profit (Liberi Editori Autori), costituita da un gruppo di autori, editori e professionisti. “Oggi crolla definitivamente il monopolio Siae, che non esiste più: è stata una lunghissima lotta partita nel 2011 con 85mila euro di finanziamenti e da un piccolissimo gruppo di persone. Da oggi una società privata come Soundreef lavorerà in piena legalità”, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa a Roma Davide D’Atri, ad di Soundreef.

“Dal 2016 si sono iscritti a Soundreef oltre 11 mila autori italiani. Lavoreremo in Italia insieme all’associazione no profit LEA (Liberi Editori Autori), costituita di recente da un gruppo di autori, editori e professionisti. Il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità dice che si può lavorare in concorrenza con Siae dal primo gennaio, Lea è già operativo e riscuote per conto nostro i diritti d’autore”, ha aggiunto.

Come riporta La Stampa, soddisfatto Fedez, che per primo ha dato il via alla rivoluzione: “Ho creduto fin dall’inizio nel progetto dei ragazzi di Soundreef. Ero consapevole delle difficoltà cui saremmo andati incontro ma sapevo che si doveva rompere un monopolio e un sistema che agevolava pochi soggetti e i soliti. Oggi sono contento di poter rivendicare di essere stato in prima linea con Soundreef in questa battaglia tra Davide e Golia che alla fine ci ha visti tagliare il traguardo nonostante gli ostacoli che hanno cercato di metterci davanti”.