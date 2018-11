ROMA – Super Mario, eroe dei videogame della Nintendo, saluta l’uomo a cui deve il suo nome. Mario Segale è morto a 84 anni e proprio a lui la Nintendo dedicò il nome del celebre protagonista del fortunato videogioco. Il motivo? Segale affittò negli anni Ottanta alla Nintendo il deposito dove iniziò l’avventura dell’azienda.

Segale era originario di Seattle, figlio di immigrati italiani, e divenne un imprenditore immobiliare nello Stato di Washington. L’uomo di è spento a Tukwila lo scorso 27 ottobre, circondato dalla sua famiglia, come riporta il blog Kotaku.

Ma Segale non era solo un semplice imprenditore, ma l’uomo che affittò alla Nintendo of America un deposito negli anni Ottanta e a lui dedicarono il nuovo gioco, “Jumpman”, poi diventato il più famoso “Super Mario”. Intervistato nel 1993 dal Seattle Times, Segale scherzò dicendo di attendere ancora le royalties per l’uso del suo nome. Una persona che non ha mai cercato la celebrità, anzi voleva essere ricordato per quanto fatto in vita.