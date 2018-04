Terna, collaborazione con Wikipedia per lo sviluppo delle voci sull’energia

ROMA – Terna è stata positivamente riconosciuta dalla comunità di utenti di Wikipedia fra le aziende italiane che hanno contribuito alla diffusione del sapere sul web. La società delle reti, infatti, ha arricchito con la propria esperienza e il profondo know-how tecnico le voci del Portale Energia dell’enciclopedia libera, diventando un esempio di best practice in Italia. Una collaborazione positiva, come anche riportato su blog di Wikimedia Italia, il capitolo nazionale di Wikimedia Foundation nel nostro Paese.

Con 16 voci arricchite da Terna per Wikipedia e 25 tra foto e immagini tecniche rilasciate con licenza libera si conclude la prima fase del progetto di cooperazione i cui risultati, anche e soprattutto dal punto di vista della trasparenza e correttezza dei contenuti, sono stati riconosciuti e apprezzati pubblicamente dalla severissima comunità online di esperti e volontari che hanno valutato molto positivamente l’esperienza e l’impegno di Terna.

Il progetto (che ha una pagina dedicata su Wikipedia) ha coinvolto un gruppo di dieci ingegneri volontari interni all’azienda, con competenze e conoscenze tecniche specifiche e uniche. In una prima fase, i colleghi hanno studiato le voci del Portale Energia all’interno di Wikipedia, per poi individuare quelle a cui poter meglio contribuire in funzione della propria expertise. È seguita poi una fase operativa durante la quale gli ingegneri, a partire da fonti verificate e autorevoli, hanno elaborato testi e messo a disposizione informazioni e dati in possesso dell’azienda. I testi così costruiti sono stati poi sottoposti all’esame della comunità degli utenti di Wikipedia per verificare che i contributi fossero coerenti e in linea con le regole dell’enciclopedia e, soprattutto, non avessero tagli promozionali o celebrativi.

Liberare e rendere accessibile a tutti la conoscenza: questo l’impegno delle persone di Terna e di Wikipedia, che insieme hanno lavorato con l’obiettivo comune di contribuire allo sviluppo dell’enciclopedia libera, arricchendo numerose voci del Portale Energia con approfondimenti e immagini del proprio settore di attività. Questa modalità rappresenta un’eccellente pratica di collaborazione tra imprese e Wikipedia, per costruire e arricchire grazie al prezioso “contributo elettrico” di Terna la grande enciclopedia online.