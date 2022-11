The Crown, Netflix ha snobbato le accorate suppliche del principe William e la serie riproporrà la famigerata intervista di Diana a Bashir.

Netflix mette in scena la famosa intervista di Panorama del 1995 a Diana nella serie tv The Crown che racconta la vita della regina Elisabetta II dagli anni ‘40 ai tempi moderni.

La fiction di Netflix, che è andata in onda mercoledì 9, ha due episodi dedicati alla notizia bomba della BBC del 1995 ed alle sue conseguenze.

Nella famosa intervista, Diana smaschera la relazione extraconiugale tra Carlo e Camilla Parker Bowles facendo riferimento al “matrimonio affollato” che ha dovuto sopportare. Aggiunge di voler essere “una regina nei cuori della gente” ma non pensa che sarà mai regina lei stessa.

Un’inchiesta condotta successivamente all’intervista ha poi svelato come l’intervistatore Martin Bashir avesse ingannato la principessa Diana per ottenere informazioni e scoop.

Nella serie tv The Crown, l’intervista è stata riprodotta in un segmento di 4 minuti e 23 secondi durante i quali i produttori ne hanno ripreso le parti più incendiarie aggiungendovi battute e linguaggio di fantasia.

I due episodi presentano scene sia con il Principe William da giovane, includendo il momento in cui quest’ultimo vede l’intervista a sua madre in televisione mentre era un alunno di Eton. Sia con Carlo che – interpretato da Dominic West nella serie – viene visto urlare ed imprecare durante l’intervista, mentre la Principessa mette in dubbio la sua capacità di essere Re. La scena si conclude con lui che scoppia in lacrime mentre Camilla assiste impotente al suo fianco.

Il Principe William, ora Principe di Galles, umiliato dalle rivelazioni che sono state fatte in pubblico sulla vita privata dei suoi genitori, ha espresso chiaramente la sua opinione circa l’intervista.

“Ritengo che il modo ingannevole in cui è stata ottenuta l’intervista abbia influenzato in modo sostanziale le parole di mia madre. L’intervista ha contribuito in modo determinante a peggiorare il rapporto tra i miei genitori e da allora ha danneggiato innumerevoli altre persone”.

“Sono fermamente convinto che questo programma di Panorama non abbia alcuna legittimità e non dovrebbe mai più essere trasmesso. Ha effettivamente stabilito una falsa narrazione che, per oltre un quarto di secolo, è stata commercializzata dalla BBC e da altri”.

Ingrid Seward, direttrice della rivista Majesty e amica di Diana, ha affermato in merito alla scelta di Netflix di portare l’intervista sul piccolo schermo: “William sarà furioso. Ha detto la sua quando ha detto che non dovrebbe mai più essere mandato in onda. Si tratta di sua madre e della sua memoria. Deve essere molto frustrante, perché non può dire di più, perché così facendo si farebbe solo più pubblicità a Netflix”.

Ha aggiunto: “Avrebbero dovuto ascoltarlo. L’intervista non ha alcuna credibilità dopo l’indagine. Tutti sanno che ora non ha alcuna legittimità. Charles penserà che possono dire quello che vogliono su di lui ma che devono lasciare fuori Harry e William. Non gliene frega niente di come viene presentato ma non attaccate i suoi figli in questo modo”.

Dal canto suo il gigante dello streaming ha dichiarato: “La quinta stagione di The Crown drammatizzerà gli eventi relativi all’intervista di Panorama, dato il ruolo centrale che ha avuto nel periodo di tempo che la serie copre”.