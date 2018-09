ROMA – La Rai è stata condannata a pagare 25mila euro di multa per aver mandato in onda una bestemmia sfuggita quattro anni fa, precisamente il 18 ottobre 2014, dalla bocca del conduttore Tiberio Timperi, nel corso di una puntata del programma “Uno mattina in famiglia”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ultima parola sulla vicenda è stata pronunciata dal Tar del Lazio, con una sonora sconfitta dell’azienda di Stato e un successo del Codacons, l’associazione di consumatori che aveva sollevato il caso, chiedendo a viale Mazzini di assumere provvedimenti nei confronti del presentatore.

Il Tribunale amministrativo regionale nella sua sentenza ha stabilito che quella espressione di Timperi pronunciata in tv “è senza dubbio una bestemmia/imprecazione, di contenuto lesivo dello sviluppo dei minori” e ha indicato la Rai come responsabile di negligenza, visto che “trattandosi di contenuto preregistrato, poteva essere effettuato un preventivo controllo prima della sua messa in onda”, e di imperizia, perché quel contenuto è stato trasmesso ben due volte. Il conduttore si era anche scusato in diretta, il giorno dopo. Non è servito per chiudere il caso.