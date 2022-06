TikTok, Khaby Lame personaggio più seguito al mondo. Khaby Lame, il giovane che ha iniziato a postare video muti su TikTok durante la pandemia da Chivasso (Torino) è diventato il personaggio più seguito al mondo su TikTok, con 142,4 milioni di follower.

TikTok, Khaby Lame personaggio più seguito al mondo

Con i suoi filmati ironici e comici, senza bisogno di un linguaggio parlato, ha sorpassato infatti Charli D’Amelio (142,2 milioni), ballerina statunitense che posta coreografie con canzoni di tendenza. Il primo su Instagram è Cristiano Ronaldo, su Twitter Barack Obama, su TikTok è Khaby.

Khaby Lame, 22 anni, nato a Dakar e arrivato in Italia quando aveva un anno, è diventato famoso col social network, raggiungendo una popolarità tale da essere chiamato come giurato nella sezione dedicata ai tiktoker al festival di Cannes.

“Ingiusto che chi vive e cresce in Italia non abbia diritto alla cittadinanza”

Un’esperienza che gli ha fatto dire di volere tentare col cinema, dopo il lavoro come operaio nel Torinese e il licenziamento a marzo 2020, con la pandemia da Covid 19. Un solo cruccio, la cittadinanza italiana negata.

“Non è giusto – ha confidato a Repubblica.it – che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me