Tim, accordo con Sky: calcio e sport visibili su TimVision

ROMA – Accordo tra Tim e Sky per rendere disponibile sull’offerta tv di Tim il grande intrattenimento e l’informazione Sky e per la commercializzazione, per conto di Sky, dell’offerta NOWTV – Ticket Sport, attraverso la quale Sky propone i maggiori eventi sportivi. Grazie a questa partnership, l’offerta TIMVISION – riferisce un comunicato stampa – si arricchirà ulteriormente con i canali di intrattenimento e di informazione di Sky. TIMVISION offrirà un’esperienza televisiva grazie anche a Sky ARTE e Sky Uno, dove si possono vedere programmi di forte richiamo, quali X Factor, Masterchef, E Poi C’è Cattelan, e molti altri, oltre al meglio dell’informazione grazie ai canali Sky TG24 e Sky Sport 24.

L’accordo include inoltre la commercializzazione, in nome e per conto, dell’offerta NOW TV – Ticket Sport che contiene eventi sportivi di grande rilevanza tra cui la Champions League e l’Europa League di calcio, 7 partite su 10 in esclusiva della Serie A TIM, una selezione delle partite di Premier League e di Bundesliga, gli eventi motoristici con le emozioni della Formula 1, della MotoGP, della Moto 2 e 3 e della World Superbike. Gli amanti del tennis potranno seguire i tornei degli ATP Masters 1000, Wimbledon, oltre ad alcuni tornei delle serie ATP World Tour 500 e 250. Gli appassionati degli altri grandi sport di squadra, e non solo, possono seguire il Mondiale di basket FIBA 2019, lo show delle grandi sfide dell’NBA, una selezione di grande rugby internazionale, i campioni dell’atletica leggera nella IAAF Diamond League e il World Wrestling Entertainment. Tutto con voci, commenti, analisi dei talent di Sky.

Grazie alle prestazioni della connettività fisso e mobile e al TIM Box – “che si conferma tra i più avanzati hub di servizi multimediali”, dice ancora il comunicato – sarà possibile un intrattenimento ancora più completo con le nuove funzionalità introdotte. (fonte AGI)